사진=황보라 SNS

사진=황보라 SNS

배우 황보라가 아들과의 일상을 공유했다.황보라는 지난 24일 자신의 인스타그램 스토리에 "죙일 로봇 밀어가며 주방까지 침입. 귀엽다며 캐르륵 웃어 주셔서 감사해용"이라는 문구와 함 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 황보라의 아들이 음식점용 로봇을 밀고 있는 모습. 그러나 일부 누리꾼들은 1살짜리 아들이 일반 성인도 들어가지 못하는 음식점 주방에 들어간 점과 동반한 할머니가 아이가 아닌 다른 곳을 응시하고 있는 점을 들며 위험성을 제기했다.몇몇 누리꾼들은 "보기에 위험한 물건은 없어서 다행인데 그래도 애가 한 살인데... 주방 들어갔다고 굳이 알릴 필요가 있나", "아이와 성인 둘까지 총 세 명을 주방에 들어오도록 허락한 음식점도 문제"라고 지적했다.한편 황보라는 2022년 배우 김용건의 아들이자 배우 하정우의 동생인 배우 겸 영화 제작자 차현우와 결혼했다. 결혼 후 오랜 난임 시기를 거친 황보라는 4차 시험관까지 시도한 끝에 지난해 5월 우인 군을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr