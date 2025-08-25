사진=유튜브 '나무미키 흥신소'

개그우먼 이세영이 성형 비용을 공개했다.24일 유튜브 채널 '나무미키 흥신소'에는 '성형에 1억 써서 미녀 된 개그우먼 이세영! 죽다 살아난 성형부작용!'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 이세영은 "성형 수술비용만 벤츠 S클래스(약 1억 5천만원 호가) 정도 썼다"고 밝혀 놀라게 했다. 그러면서 "여전히 성형하고 싶은 부위가 있다. 땡기거나 깎고 싶다. 그런데 더 하면 진짜 개그우먼을 못 하게 될까봐"라며 망설임을 드러냈다.성형해서 예뻐지는 걸 고민하는 게 아니라고 강조한 이세영은 "원래 성형할 때도 이소룡, 류승범 성대모사 가능하게 해달라고 했다"면서 "성형 후 안면 근육이 잘 안 움직이거나, 돼지코를 못 하거나 포기할 부분이 생기기 때문"이라고 설명했다.계속되는 성형 이유에 대해 이세영은 "20년 넘게 이 얼굴로 살았으니, 남은 인생은 다른 얼굴로 살아보고 싶었다"고 고백했다.빈약한 가슴 볼륨 때문에 과거 가슴 필러를 맞았던 이세영은 "1000만원어치 맞았다. 말도 안 되는 양을 넣은 거"라며 "운동하다가 바벨에 맞았는데, 3일 후부터 가슴 한쪽이 내려앉더라. 너무 심해서 넥타이로 묶고 다녔다. 결국 가슴을 째고 필러를 긁어냈다"고 성형의 위험성을 이야기했다.이후 가슴에 보형물을 넣은 이세형은 "풀파티 가면 난리 난다. 개인적인 만족도는 최상이다. 상의 탈의하면 여자들이 '와' 한다"고 만족감을 내비쳤다.올해 37세인 이세영은 "당장 결혼할 생각이 없다"고 밝혀 눈길을 끌었다. 더불어 "앞으로 남자친구가 생겨도 공개연애는 안 할 생각이다. 공개연애 후 많은 분들이 내가 결혼한 줄 아시더라. 남자친구가 있으면 미안했을 것"이라고 밝혔다.앞서 커플 유튜버로 함께 활동하던 일본인 남자친구와 파혼한 이세영은 "결혼 앞두고 어머니가 아파서 나는 한국을 떠날 수 없었다. 남친은 일본에 가야만 하는 상황이 됐는데, 유튜브 운영도 못 하고 서로 서운함이 쌓였다. 이게 해결되지 않는 상황이면 무리라고 생각해서 쿨하게 헤어졌다"고 전했다.한편, 이세영은 'SNL' '응답하라' '코빅'에 출연하던 시절 주변 동료들에게 '스타병' 오해받은 기억을 떠올리며 "신인 때 여러 방송을 했더니, 이상한 사람이 되어 있더라. '스타병에 걸렸다'는 소문이 돌았다"며 tvN 10주년 시상식에 '응답하라' 테이블에만 앉고 회식에 갔다는 뒷말에 몸무게가 36kg가 될 정도로 마음고생했다고 털어놨다.이세영은 "'응답하라' 팀에만 앉아 있지 않았다. '코빅' 'SNL' 테이블도 다 갔고, 회식은 어디도 참여하지 않고 힘들어서 집에 가서 잤다. 그때 되게 힘들었는데, 장도연 선배만 사람을 있는 그대로 봐주더라"며 고마움을 드러냈다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr