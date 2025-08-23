/사진 = ATA 페스티벌

《텐아시아의 ATA프렌즈》선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?이건 마치 청춘 영화.파란 하늘에 몽글한 구름을 배경삼아 뉴비트가 춤춘다. 무대를 사랑하는 청춘들의 옥상 회동. 햇살과 바람을 벗삼은 뉴비트의 몸짓이, 미모가 움트기 시작했다. ATA 페스티벌 무대에 대한 기대로 가득 부풀어 올랐다.오는 9월 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오르는 뉴비트(NEWBEAT뉴비)의 인터뷰 영상이 23일 낮 12시 공개됐다. 뉴비트의 영상은 한 편의 하이틴 청춘 영화처럼 감성적인 무드로 제작돼 ATA 페스티벌에 대한 기대감을 최고조로 끌어올렸다.멤버들은 영상에서 청량한 목소리로 "안녕하세요, 뉴비트입니다"라며 인사를 건넸다. 뉴비트가 밝힌 최애곡은 첫 번째 정규 앨범 'RAW AND RAD'(러 앤드 래드)의 타이틀곡 'Flip the Coin'(플립 더 코인)이다. 이들은 이 곡의 한 소절을 신나게 선보이며 매력을 어필했다.뉴비트는 또 ATA 페스티벌의 무대 관람 포인트에 대해 "화려한 퍼포먼스와 뛰어난 비주얼을 기대해 주시면 좋을 거 같다"며 미소를 건넸다. 영상 내내 청량하면서도 장꾸미를 발산한 뉴비트 멤버들은 "우리 가을에는 아타에서 만나요"라고 외치며 손을 흔들었다.뉴비트는 ATA 페스티벌 행사 둘째 날인 9월 28일(일) 무대에 선다. 이날 뉴비트 외에도 김재중, 더보이즈, 투어스, 하성운, 크래비티, QWER, 피프티피프티, 82메이저, 유니스, 배드빌런 등이 출동한다. 행사 첫째 날인 같은 달 27일(토)에는 김준수, 잔나비, 페퍼톤스, 이무진, 십센치, 황가람, 박혜원, 경서, 하이키, 세이마이네임 등이 출연한다.ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리가 될 전망이다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)에서 확인할 수 있다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr