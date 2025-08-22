사진=류준열 SNS

배우 류준열이 뮤지컬 배우 정선아에게 애정을 드러냈다.류준열은 지난 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "My one and only DIVA"라는 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 류준열은 정선아가 출연 중인 뮤지컬을 관람한 후 추억을 남기고 있는 모습. 특히 2살 연상인 정선아에 과감한 스킨십을 보여 눈길을 끌었다.앞서 류준열은 2015년 방영된 tvN 드라마 '응답하라 1988'에 그룹 걸스데이 멤버 혜리와 출연했었다. 이후 두 사람은 약 8년간 공개 연애를 이어왔으나 2023년 11월 결별했다.같은 드라마에 출연했던 배우 고경표는 지난달 20일 웹 예능 '유쾌한 경표씨'에서 "'응답하라 1988'에 출연했던 배우들이 다 같이 모일 예정"이라고 전했다. 그는 "저희 다음 주에 본다. 다 같이 모이는 건 1년 만인 거 같은데, 신원호 감독도 같이 (만난다)"라고 말했다. 그러나 류준열은 불참을 알렸다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr