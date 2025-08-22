사진=유튜브 채널 '소유기'

그룹 씨스타 출신 가수 소유가 자신을 둘러싼 성형설에 대한 입장을 전했다.지난 21일 소유의 유튜브 채널 '소유기'에는 '공연부터 여행까지 다 잡았다! 소유’s K-OST 콘서트 비하인드'라는 제목의 영상이 올라왔다. 이번 영상에는 소유가 인도네시아 자카르타와 필리핀 마닐라에서 진행한 공연의 비하인드가 담겼다. 해외 공연 준비 과정부터 짐을 꾸리는 모습, 무대에 오르기 전까지의 일상이 고스란히 공개됐다.영상에서 특히 눈길을 끈 대목은 성형설에 대한 소유의 직접적인 발언이었다. 소유는 헤어와 메이크업을 받던 중 7년 전 사진을 보며 "어리다. 민낯 촬영이라 아예 화장을 안 했다"고 회상했다. 이어 "요즘 성형설이 돌다 보니 메이크업 쌤이 겁을 먹고 있다. 원래 앞트임을 하는데도 며칠 전엔 '코에 하이라이터 안 넣을까, 앞트임 안 할까?'라고 묻더라. 그래서 '아니야, 원래 하던 대로 해. 괜찮아'라고 말했다"고 전했다.메이크업과 헤어 스타일링을 마친 소유는 무대 위의 화려한 모습으로 변신했다. 스타일링을 맡은 스태프는 완성된 소유의 모습을 만족스럽게 바라봤다. 소유는 "카메라에 스태프 언니 눈빛이 담긴다. 내가 컨디션이 좋을 때는 나를 사랑스럽게 바라보는 눈빛이 있다. 광대가 올라오면서. 저희 스태프들은 솔직하다. 예쁘지 않을 땐 말을 안 한다"고 농담을 던졌다. 이에 스태프들은 "상처받을까 봐"라고 답해 웃음을 자아냈다.소유는 최근 10kg을 감량해 한층 달라진 외모를 드러냈다. 이 때문에 팬들 사이에서는 성형설이 돌았지만, 소유는 직접 이를 해명하며 오해를 풀었다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr