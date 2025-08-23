사진 제공=채널S, SK브로드밴드

'독박즈'가 카자흐스탄 젠코브 성당에서 릴레이 '고해성사'에 나선다.23일 방송하는 채널S '니돈내산 독박투어4'(채널S, SK브로드밴드 공동 제작) 13회에서는 김대희x김준호x장동민x유세윤x홍인규가 카자흐스탄의 옛 수도이자 동서양이 조화를 이룬 도시 '알마티'에서 자신은 물론 서로를 향한 폭로를 서슴지 않는다.이날 '독박즈'는 알마티의 관광 명소로 유명한 '젠코브 성당'을 방문한다. 성당 입구부터 전해지는 웅장함과 화려함에 압도당한 멤버들은 "마음이 차분해진다. 죄를 씻어내는 느낌"이라며 경건함에 고개를 숙인다. 잠시 후, 홍인규는 "여기서 다들 '고해성사'를 해보는 게 어때?"라는 아이디어를 내고, 유세윤은 "좋다. 요즘 AI 어플리케이션으로 사진을 올리면 경찰이 등장해 랜덤으로 범인을 잡아가는 게임이 유행"이라며 "경찰이 체포한 사람을 독박자로 하자"고 제안한다.모두가 "좋다"라고 합의한 가운데, 가장 먼저 '고해성사'에 들어간 유세윤은 "아들과 5일간 금주 약속을 했었는데, 맥주를 몰래 물컵에 따라 마신 적이 있다"고 밝힌다. 홍인규 역시 "준호 형의 결혼식 때, 내가 낸 축의금이 아까워서 피로연장에 남아 있던 술을 모조리 챙겨왔다"고 고백한다. 이에 유세윤은 깜짝 놀라 "그건 AI 경찰이 아니라 진짜 경찰이 잡아갈 일인데?"라고 돌직구를 날린다.김준호는 "'독박투어' 촬영 전날 행복하게 짐을 싸다가, 지민이가 다가와 돌연 슬픈 척을 했다"고 털어놓는다. 그러자 장동민은 "카자흐스탄이 '미녀의 나라'라며 즐거워하던 형의 모습이 떠오른다"며 폭로에 나서고, 유세윤도 "공항에 내리자마자 미녀를 찾는 준호 형의 눈빛을 봤다"고 '새신랑 몰이'에 가세한다.채널S '니돈내산 독박투어4'는 이날 오후 9시 방송된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr