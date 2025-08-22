사진=송혜교 SNS

사진=송혜교 SNS

사진=송혜교 SNS

배우 송혜교가 반려견과 함께하는 일상을 공유했다.송혜교는 지난 21일 자신의 인스타그램에 귀여운 이모티콘들과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에는 송혜교가 자신의 반려견과 일상을 함께하고 있는 모습. 특히 분장실에서까지 반려견을 데리고 다녀 눈길을 끌었다.한편 송혜교는 넷플릭스 시리즈 '천천히 강렬하게'를 차기작으로 확정했다. 해당 작품은 야만과 폭력이 판치던 1960~80년대 한국 연예계를 배경으로 가진 건 없지만 빛나는 성공을 꿈꾸며 온몸을 던졌던 이들의 성장 스토리다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr