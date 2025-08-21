사진=안은진 SNS

배우 안은진이 근황을 전했다.안은진은 21일 자신의 인스타그램에 "건 삶 행 삶💪🏼🔥"이라는 짧은 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 안은진은 러닝과 필라테스 등 자기 관리에 한창인 모습. 특히 최근 마른 몸매로 주목을 받았던 그는 군살 없는 매끈한 라인을 만들어내 눈길을 끌었다.한편 안은진은 1991년생으로 2012년 뮤지컬 '젊은 베르테르의 슬픔'을 통해 데뷔했다. 이후 tvN 드라마 '슬기로운 의사생활'에서 인지도를 높였고 MBC 드라마 '연인'에서 연기력을 인정받았다. 지난해에는 넷플릭스 시리즈 '종말의 바보'에 출연했다.안은진은 김은숙 작가의 신작 넷플릭스 시리즈 '다 이루어질지니' 공개를 앞두고 있다. 또 SBS 드라마 '키스는 괜히 해서!'를 통해 배우 장기용과 호흡을 맞출 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr