사진=황보라 SNS

배우 황보라가 개그우먼 김지민과 깊은 우정을 보였다.황보라는 지난 20일 자신의 인스타그램에 "늘 달려오는 너 증말"이라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 황보라가 김지민과 만난 모습. 두 사람의 네 번째 손가락에는 각각 결혼 반지가 끼워져 있었으며, 특히 남편 동반 없이 나홀로 외출한 김지민은 행복한 미소를 보이고 있어 눈길을 끌었다.한편 김지민은 KBS 개그 선배 김준호와 2022년 4월 연인 관계를 공식 인정한 후 약 3년 만인 지난 7월 백년가약을 맺었다. 사회는 이상민, 축가는 거미와 변진섭이 맡아 두 사람의 앞으로를 축하했다. 화동으로는 황보라의 아들 우인 군이 등장해 많은 하객들의 환호성을 자아내기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr