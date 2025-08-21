사진=이수진 씨 SNS

전 축구 국가대표 선수 이동국의 아들이 아빠를 쏙 빼닮은 유망주 DNA를 뽐냈다.이동국의 아내 이수진 씨는 21일 자신의 인스타그램 스토리에 "화랑대기 2차 조 1위 1등 팀 연수구청 전승"이라는 제목의 영상을 하나 게재했다.공개된 영상 속에는 이동국의 아들 시안 군이 속해있는 축구팀 인천 연수구가 6경기에서 모두 승리한 모습. 특히 시안 군은 거의 모든 경기에서 골을 넣는가 하면 한 경기에서 세 골을 넣어 해트트릭까지 달성해 눈길을 끌었다.한편 미스코리아 출신인 이수진 씨는 2005년 이동국과 결혼해 슬하에 4녀 1남을 두고 있다. 이들 가족은 KBS2 예능 '슈퍼맨이 돌아왔다'에 출연해 큰 사랑을 받기도 했다. 그중 막내 시안 군은 '대박이'로 불리며 랜선 이모 삼촌들의 열렬한 애정을 얻었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr