사진=손연재 SNS

전 리듬체조 국가대표 출신 손연재가 결혼 3주년을 자축했다.손연재는 20일 자신의 인스타그램에 "Happy 3rd Anniversary"라는 글과 함께 사진을 공개했다.공개된 사진 속 손연재는 결혼 3주년을 맞아 고급 레스토랑에 방문한 것으로 보인다. 디저트가 담긴 그릇에는 "Happy Anniversary"라는 문구가 적혀 있다.손연재는 에스컬레이터 옆 거울에 비친 자신의 모습도 공개했다. 그는 크롭 기장의 타이트한 상의에 같은 색상의 바지를 매치, 연한 색감의 줄무늬 셔츠를 걸쳐 패션을 완성했다.손연재는 2022년 9세 연상의 금융업 종사자와 결혼해 슬하에 아들 1명을 뒀다. 결혼 이후 유튜브 채널을 통해 일상을 공유하고 있다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr