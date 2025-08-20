"제가 또 락 재중 아니겠습니까"…김재중, 한강변에서 무대 달굴 준비 마쳤다 [ATA프렌즈]

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?가수 김재중이 'ATA(Asia Top Artist) 페스티벌 2025' 무대를 앞둔 각오를 이렇게 말했다. 20일 오후 6시 'ATA 페스티벌' 인스타그램, 유튜브, X(구 트위터)를 통해 공개된 김재중의 인터뷰 영상에서다.김재중은 "아타 페스티벌에서 다 같이 떼창할 수 있는 곡이 있냐"는 질문에 "내 노래 중에 'Miracle'이라는 노래가 있다"고 했다. 그는 'Miracle'의 한 소절을 흥얼거리며 분위기를 띄웠다. '페스티벌 추천 먹거리가 있냐'는 질문에는 "행사에 푸드트럭이 나열되어 있다. 하나씩 다 사 먹어보고 싶다"고 답하며 웃어 보였다.당차게 각오를 전하기도 했다. 김재중은 "내가 Rock 재중 아니겠냐. 난지한강공원을 뜨겁게 달굴 자신 있으니까 많이 와주셨으면 좋겠다. 아타에서 만나자"고 말했다. 영상을 끝마치며 김재중은 "멋있는 게 좋냐 귀여운 게 좋냐"는 질문에 "그래도 멋있다를 선택하겠다. 근데 귀여운 것도 좋은데 둘 다 하면 안 되냐"라며 너스레를 떨었다.이번 ATA 페스티벌은 다음 달 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제다. 김재중은 행사 둘째 날(9월 28일)에 나오고 같은 날 더보이즈, 배드빌런, 유니스, 피프티피프티, 크래비티, TWS, 82메이저, 하성운, QWER 등도 함께 한강변을 꾸민다. 행사 첫째 날(9월 27일)에는 김준수, 십센치, 경서, 박혜원, 세이마이네임, 이무진, 잔나비, 페퍼톤스, 하이키, 황가람 등이 나온다.'ATA 페스티벌 2025'은 현재 광고 인증 이벤트를 진행하고 있다. 서울 일대에서 보이는 'ATA 페스티벌 2025' 광고를 촬영한 뒤 페스티벌 공식 계정을 팔로우하고, 해당 계정을 태그 후 게시글이나 인스타그램 스토리를 올리면 된다. 추첨을 통해 10명에게 원하는 날짜의 티켓을 1장씩 제공한다. 이벤트는 오는 31일까지 진행하며, 당첨자는 다음 달 2일에 발표한다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)에서 확인할 수 있다.이번 ATA 페스티벌은 K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리가 될 전망이다. 더 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)을 참조하면 된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr