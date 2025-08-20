/ 사진=텐아시아DB

쿠팡플레이가 ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산(무한도전 런 위드 쿠팡플레이 인 부산)’ 특별 공연의 완성 라인업을 발표했다.공식 MD는 ‘무한도전’을 상징하는 캐릭터 ‘무도리’에 여름 감성을 입힌 한정판 아이템으로 다채롭게 구성했다. 티셔츠, 반다나, 헤어밴드, 러닝캡, 니밴드 등 러닝 필수템부터 ‘무도키즈’들의 소장 욕구를 자극하는 디자인 키링과 일상 활용도가 높은 비치백, 짐색까지 폭넓게 구성됐다.공식 MD의 상세 정보는 오늘 20일(수)부터 쿠팡 기획전 페이지에서 확인할 수 있으며, 오전 10시 단독판매가 시작된다. 마라톤 참가여부와 관계없이 누구나 구매할 수 있으며, 모든 상품은 한정 수량으로 준비되어 조기 품절될 수 있다.한편, ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’ 특별 공연의 추가 라인업이 깜짝 공개됐다. 조세호의 합류로 남창희와 함께 조남지대가 완성됐으며, 최근 프로젝트 그룹으로 결성돼 뜨거운 화제를 모은 주주 시크릿의 박진주, 미주가 출연을 확정했다.조남지대와 주주 시크릿은 DJ G PARK(박명수), 정준하, 스컬&하하, 전진, 십센치, 햄부기(이수지) 등 앞서 발표된 아티스트들과 함께 축제의 피날레를 화려하게 장식할 예정이다. 여기에 ‘무도’ 전담 심판 박문기, 성우 시영준, 그리고 서울 이벤트에서 모닝 에어로빅으로 현장에서 큰 호응을 얻은 할마에(염정인)까지 총출동할 예정이다.오는 30일(토) 오후 7시 30분 부산 광안리해수욕장에서 열리는 ‘무한도전 Run with 쿠팡플레이 in 부산’은 광안대교 야경을 배경으로 한 마라톤부터 예능, 공연까지 ‘무도 유니버스’의 웃음과 감동을 그대로 전하는 유일무이한 엔터테인먼트 축제다. 행사에 대한 자세한 내용은 쿠팡플레이 공식 사이트에서 확인할 수 있다.한편, 쿠팡플레이는 레전드 예능 ‘무한도전’의 전 회차 및 24시간 연속 시청이 가능한 라이브 콘텐츠를 서비스 중이다. 쿠팡 일반회원은 라이브 콘텐츠를 무료로 시청할 수 있으며, 와우회원은 ‘무한도전’의 전 회차를 언제든지 자유롭게 감상할 수 있다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr