윤아, 빛나는 꽃사슴 눈망울...달콤한 눈빛[TEN포토+]

배우 임윤아가 19일 서울 구로구 신도림 디큐브시티 더세인트에서 열린 tvN 새 토일드라마 <폭군의 셰프> 제작발표회에 참석해 포즈를 취하고 있다.<폭군의 셰프>는 타임슬립 한 프렌치 셰프가 최악의 폭군이면서 최고의 미식가인 왕을 만나게 되면서 500년을 뛰어넘는 판타지 서바이벌 로맨스.임윤아, 이채민, 최귀화, 서이숙, 오의식 등이 출연하며 오는 23일 첫 방송된다.조준원 기자 wizard333@tenasia.co.kr