배우 이채민이 박성훈의 하차로 대체 캐스팅된 소감을 전했다.19일 서울 구로구 신도림 더 세인트에서 tvN '폭군의 셰프' 제작발표회가 열린 가운데 배우 임윤아, 이채민, 최귀화, 서이숙, 오의식과 연출을 맡은 장태유 감독이 참석했다.tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 최고의 순간 과거로 타임슬립 한 셰프가 최악의 폭군이자 절대 미각의 소유자인 왕을 만나며 벌어지는 서바이벌 판타지 로맨틱코미디다.앞서 '폭군의 셰프'는 배우 박성훈이 남자 주인공으로 캐스팅됐지만, 지난해 말 그의 SNS에 음란물이 게재되며 큰 논란이 일었고, 결국 하차했다. 이후 해당 역할은 이채민이 맡게 됐다.박성훈의 하차 후 대체 캐스팅된 것에 대해 부담감은 없었냐는 질문에 이채민은 "감독님께서 잘 봐주셔서 들어갔다고 생각하고 그 부분에 있어서 항상 감사드린다"고 운을 띄웠다.이어 그는 "경험도 많이 없는 신인이었는데 큰 역할을 주신 것에 있어서 이유를 찾으려고 노력했다. 그만큼 열심히 분석하고 연습하고 모든 걸 쏟아내려는 마음가짐으로 촬영에 임했다. 이헌이라는 캐릭터를 혼자 만든 것이 아니기 때문에 모두가 도와주셔서 나온 것이라고 생각한다"고 감사함을 전했다.tvN 새 토일드라마 '폭군의 셰프'는 오는 23일 밤 9시 10분에 첫 방송 된다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr