사진=재쓰비 SNS

이른바 연반인(연예인+일반인)으로 알려진 방송인 재재가 뮤비 촬영 중 건물 옥상에서 떨어졌다.재재가 몸 담고 있는 그룹 재쓰비 공식 SNS에는 지난 19일 "나 재재쓰 34살인디 애들이 5층에서 공중 회전하면서 떨어지란다"라는 문구와 함께 하나의 릴스 영상이 게재됐다.공개된 영상 속에는 재재가 신곡 'SHUT THAT' 촬영 중 고등학교 건물 옥상에 올라 떨어지는 모습. 재재는 생애 첫 와이어를 달고 공중 회전까지 소화해 눈길을 끌었다.재쓰비(재재, 승헌쓰, 가비)는 유튜브 예능 '문명특급'의 '위대한 재쓰비'를 통해 결성된 3인조 혼성 그룹이다. 지난 16일 공개된 'SHUT THAT'은 19일 오전 10시 기준 유튜브 음악 인기 급상승 차트 6위를 기록하고 있으며, 뮤직 비디오는 205만회를 돌파했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr