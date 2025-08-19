사진=홍진경 SNS

방송인 홍진경이 가수 지드래곤을 위해 파김치를 만들었다.홍진경은 18일 자신의 SNS에 "오직 한 사람을 위한 파김치"라는 글과 함께 여러 장의 사진을 올렸다. 그는 '생일 축하'라는 해시태그와 함께 지드래곤의 SNS 계정을 태그했다.공개된 사진 속 홍진경은 다듬어진 쪽파 앞에서 은은한 미소를 머금고 서 있다. 홍진경은 양념에 버무린 파김치를 아이보리빛 보자기에 정성스럽게 포장했다.지드래곤과 함께 찍은 사진도 공개했다. 지난 18일 생일을 맞은 지드래곤의 생일 파티에 참석한 것. 홍진경은 지드래곤이 직접 그린 초대장을 들고 방송인 조세호, 방송인 겸 유튜버 덱스와 인증샷을 찍었다. 파티의 주인공 지드래곤과는 나란히 캡 모자를 쓰고 사진을 남겼다.홍진경은 지난 6일 절친 정선희의 채널 '집 나간 정선희'에 출연해 결혼 22년 만에 이혼을 발표했다. 그는 "특별히 불화가 있던 게 아니다"라며 "이혼 후에야 오히려 전 남편과 진정한 우정을 나누는 사이가 됐다"고 말했다. 홍진경은 "라엘이도 너무 잘 지내고 있고, 라엘 아빠와도 잘 지내고 있다"고 전했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr