사진=텐아시아 DB

사진=곽시양 SNS

배우 곽시양이 지갑을 분실한 것으로 보인다.곽시양은 지난 17일 자신의 인스타그램 스토리에 "다이빙 강습 받고 숙소 들어오니 지갑만 딱 없다"며 상황을 전했다.애초에 챙기지 않은 채 숙소에 도착한 것인지 아니면 챙겨 왔으나 숙소를 비운 사이 도둑을 맞은 것인지에 대한 상황은 설명하지 않았다.한편 곽시양은 리디북스 숏폼 세로 드라마 '레이디 보스 리턴'에 캐스팅됐다. 해당 작품은 죽음을 눈앞에 둔 한 여성이 20년 전으로 회귀해 재벌가의 사냥개에서 진짜 보스로 거듭나는 과정을 담은 복수극이다. 곽시양을 비롯해 배우 이엘리야, 배슬기 등이 출연을 예고했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr