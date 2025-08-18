사진=손연재 SNS

사진=손연재 SNS

사진=손연재 SNS

사진=손연재 SNS

전 리듬체조 선수 손연재가 깜짝 여자 아이와 등장했다.손연재는 18일 자신의 인스타그램에 "제주 ootd🏝️"라는 짧은 문구와 함께 하나의 릴스 영상을 게재했다.공개된 영상 속에서 손연재는 제즈도 여행 중 입었던 옷들에 대해 기록하고 있는 모습. 특히 영상을 촬영하고 있는 그의 곁에는 스태프의 딸로 추정되는 4~5살 정도 된 여자 아이가 있어 눈길을 끌었다.한편 손연재는 2022년 9살 연상의 비연예인 금융계 종사자와 결혼해 지난해 2월 아들을 출산했다. 손연재는 은퇴 후 현재 리듬체조 학원을 운영하면서 선수 육성에 힘쓰고 있으며, 올 상반기 유튜브 채널을 개설해 소통하고 있다.손연재는 최근 자신의 유튜브 채널에서 "둘째 계획이 있다"고 발표해 많은 이들을 놀라게 만들었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr