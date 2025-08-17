[종합] 이민우 아내, 결국 임신 중 하혈했다…"경제적 부담 주기 싫어, 12월 출산" ('살림남2')

사진제공=KBS

살림남'이 12주 연속 토요 전체 예능 시청률 1위를 굳건히 지켰다.지난 16일 방송된 KBS2 예능 '살림하는 남자들 시즌2'(이하 '살림남')에서는 검정고시를 앞둔 동생 효정을 위한 박서진의 스펙터클한 외조와 재일교포 3세 예비 신부와 그녀의 6세 딸을 만나러 직접 일본으로 향한 이민우의 일상이 공개됐다.이날 방송 오프닝에서 박서진은 다음 주부터 '살림남'이 토요일 밤 10시 20분으로 방송 시간이 변경되는 것을 알리기 위해 노래 '흥해라'를 직접 개사해 무대를 선보였다. 이를 지켜본 스페셜 게스트 송가인은 "무대에서 편성 이야기를 하는 건 처음 본다"며 박서진의 홍보 요정 모먼트에 감탄했다. 또한 이날 두 번째로 '살림남'을 찾은 송가인은 "여기 오면 너무 편하고 재밌어서 마치 친정집에 온 기분"이라며 "고정으로 출연하고 싶다"고 말했다.이어 박서진의 영상이 공개됐다. 그는 최근 '살림남'에 투모로우바이투게더 수빈, 더보이즈 주연 등 훈훈한 아이돌들이 게스트로 출연하자 위기감을 느끼고, 집에서 자기 관리에 열을 올렸다. 박서진은 무더운 여름에도 실내 사우나로 땀을 빼며 부기 관리에 열중했고, 이를 지켜보던 효정은 "그럴 거면 목욕탕에 가라"며 전기 낭비를 지적했다. 이에 박서진도 효정이 노트북, 에어컨, 선풍기를 동시에 사용하는 모습을 지적하며 맞대응했고, 결국 두 사람은 모든 전자기기를 끄고 절약을 결심했다.더위에 지친 효정은 "절약도 좋지만 예전만큼 힘들지 않으니 에어컨은 틀자"고 제안했다. 그러나 박서진은 "아끼며 살아야 한다. 언제 어떻게 될지 모른다"며 과거 에어컨 없이 한 여름을 지냈던 신도 시절과 '인간극장' 출연 당시 비싼 혈당 측정기를 사기 위해 비상금을 모두 털었던 기억을 떠올렸다.결국 효정은 더위를 참으며 검정고시 공부를 이어갔지만 집중력이 점점 흐트러졌다. 이를 지켜보던 박서진은 잠시 생각에 잠겼고, "나중에 결혼해서도 중졸이라는 말을 듣지 않았으면 좋겠다"며 "동생이 가족을 돌보느라 학업을 제대로 마치지 못한 게 안타깝다. 사회적 시선이 중졸이라고 하면 좋지 않게 보는 경우도 있고, 상처받을까 봐 걱정된다. 일자리 제약도 많기 때문에 학업을 잘 마쳤으면 하는 바람이 있다"고 진심을 전했다.이어 박서진은 효정의 검정고시 4수를 막고 학구열을 되살리기 위해 지극정성의 특급 외조에 나섰다. 그러나 그 결심도 잠시, 그는 자신이 만들어준 아이스조끼를 입고 자는 효정의 얼굴에 판다 모양의 페이스 페인팅을 하며 장난을 쳤다. 잠에서 깬 효정은 곧바로 박서진 얼굴에 '맹구' 콧물처럼 물감을 묻혀 응징했고, 웃음을 자아냈다. 이후에도 박서진은 '현대판 한석봉 어머니'처럼 정성을 다해 직접 김밥을 말았고, 효정이 문제를 맞힐 때마다 하나씩 건네며 맞춤형 외조를 이어갔다.마지막으로 박서진은 효정의 정신 단련을 위한 놀이공원 공포 체험을 준비했다. 이를 본 MC 은지원은 과거 예능 촬영 중 공포 깜짝 카메라를 당해 "귀신한테 살려달라고 했다"는 일화를 떠올렸고, 백지영도 녹음실에서 겪은 미스터리한 경험을 전하며 "그때 사람들이 '노래 대박 날 징조'라며 좋아했다"고 히트곡 'Dash'의 후일담을 들려줬다.공포 체험에 앞서 박서진은 "아무리 귀신이 눈앞에 있어도 눈 하나 깜짝 안 한다. 공동묘지에서 장구도 칠 수 있다"며 대담한 모습을 보였지만, 실제로는 눈물과 비명이 난무하는 언행불일치를 드러냈다. 공포에 질린 박서진은 "나 그냥 못하겠다고 할까"라며 무의식적으로 속마음을 뱉어 모두의 웃음을 자아냈다. 귀신 앞에서 한없이 약해지는 두 사람의 모습은 큰 웃음을 안겼고, 이를 지켜보던 송가인은 "2025년에 제일 많이 웃은 것 같다"며 폭소했다.앞서 미모의 재일교포 3세이자 6살 딸을 키우는 싱글맘과의 결혼 소식을 전하며 화제를 모은 이민우가 3개월 만에 예비 신부와 6세 딸을 만나기 위해 직접 일본으로 향하는 모습이 공개됐다. 그는 "마음은 자주 가고 싶었지만 장거리라 쉽지 않고 비용 부담도 있어서 자주 가지 못했다"고 털어놨다.일본에 도착한 그는 모노레일과 전철을 타고 이동하며 결혼을 앞두고 한층 알뜰해진 면모를 보였다. "예전엔 택시를 자주 탔는데, 지금은 중심부까지 가려면 택시비가 10만 원 정도 나온다. 택시는 타면 안 된다"고 현실적인 경제적 고민을 전한 것. 그럼에도 오랜만의 재회를 위해 꽃다발을 준비했지만, 예상보다 훨씬 비싼 가격에 잠시 당황하는 모습이 웃음을 자아냈다.이 모습을 지켜보던 은지원은 "(꽃다발 가격이) 비싸?"냐고 물었고, 백지영은 "(여자 친구한테) 꽃 사준 적 없어?"라고 되물었다. 그러자 은지원은 "꽃은 성묘 갈 때 사봤다", "어머니께 드릴 카네이션 사봤다"라고 답했다. 이에 백지영은 "(여자친구한테) 선물 뭐 해줬어요?"라며 궁금해하자 은지원은 "선물은 (여자 친구가) 원하는 거"라고 말하며 사랑꾼 면모를 과시했다.이어 그동안 영상 통화로만 얼굴을 비쳤던 11세 연하의 재일교포 3세인 예비 신부가 방송에서 처음으로 모습을 드러냈다. 이민우는 현재 임신 21주로 오는 12월 출산을 앞둔 예비 신부의 커진 배를 보고 놀라면서도, 오히려 수척해진 모습에 안타까움과 미안함을 드러냈다.현재 필라테스 강사로 활동 중인 예비 신부는 임신 중에도 이민우에게 경제적 부담을 주고 싶지 않아 일을 이어가고 있다고 밝혔다. 그러나 다소 무리한 나머지 결국 하혈까지 했던 위기 상황을 털어놔 모두를 놀라게 했다.그리고 예비 신부의 6세 딸도 처음으로 공개됐다. 이민우는 작년 12월 딸을 처음 만났을 때를 회상하며 "편했다. 가족 같다는 느낌이 들었고, '이게 진짜 가족이라면, 이 아이가 정말 내 딸이라면 어땠을까' 상상도 했었다"라고 고백했다. 예비 신부도 "함께 만난 게 오히려 좋았던 것 같다. 딸도 좋아하는 게 느껴졌고 이 사람이라면 내가 행복하게 살 수 있겠다는 생각이 들었다"며 두 사람이 결혼을 결심하게 된 계기를 전해 눈길을 모았다.엄마를 꼭 빼닮은 사랑스러운 외모와 귀여운 행동으로 모두를 미소 짓게 한 6세 딸은 오랜만에 만난 이민우를 반갑게 맞으며 앞으로 한 가족이 될 세 사람의 모습에 기대감을 더했다. 이민우는 딸과 친해지기 위해 유치원에 직접 마중을 가고, 세심하게 챙기는 등 지금까지 볼 수 없었던 예비 남편이자 아빠로서의 다정한 면모를 드러냈고, 이를 지켜본 이들은 앞으로 새 가족이 될 세 사람의 따뜻한 모습을 응원했다.이민우가 장을 보고 오는 사이, 예비 신부와 딸은 출산 전 태아의 성별을 밝히는 깜짝 젠더리빌 파티를 준비했다. 이후 공개된 이민우 2세의 성별은 딸이었다. 이민우는 환하게 웃으며 기쁨을 감추지 못했고, 곧바로 부모님에게도 영상 통화로 소식을 전해 따뜻한 축하를 받았다. 이민우의 어머니는 예비 신부에게 "고생이 너무 많다. 오게 되면 진짜 잘해줄게"라며 따뜻한 말을 건넸다.태유나 텐아시아 기자 youyou@tenasia.co.kr