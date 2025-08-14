퍼플키스/ 사진 제공=RBW

마마무 동생 그룹인 퍼플키스(PURPLE KISS)가 첫 영어 앨범을 선보인다.소속사 알비더블유는 "퍼플키스가 오는 31일 영어 앨범 'OUR NOW'를 발매한다. 행복을 노래하는 퍼플키스의 모습을 담아냈다"라고 전했다.이와 함께 퍼플키스 공식 SNS를 통해 영어 앨범 'OUR NOW'의 로고 모션도 공개됐다. 영상은 SNS 화면을 본떠 제작된 가운데 영화관, 카페, 파티룸 등 다양한 장소에서 촬영된 일상의 이미지들을 감각적으로 배치해 눈길을 끌었다.특히 영상 말미 'Then, are you happy?'라는 질문에 대한 답으로, 앨범 타이틀인 'OUR NOW'가 떠올라 퍼플키스가 영어 앨범을 통해 그려낼 이야기에 관심이 집중된다.'OUR NOW'는 퍼플키스가 지난 7월 발매한 싱글 2집 'I Miss My...'에 이어 '행복'을 주제로 한다. 영어곡으로 트랙리스트를 꾸리는 만큼, 국내는 물론 글로벌 팬들과 더욱 폭넓게 교감하는 계기가 될 전망이다. 퍼플키스의 첫 번째 영어 앨범 'OUR NOW'는 오는 31일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.한편, 퍼플키스 소속사 알비더블유는 지난 4일 "퍼플키스의 그룹 활동과 향후 계획에 대해 공식 입장을 전하려고 한다. 무엇보다 갑작스럽게 말씀을 전하게 돼 송구한 마음"이라며 "오는 11월, 퍼플키스가 그룹 활동을 종료한다"고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr