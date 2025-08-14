사진=고현정 SNS

배우 고현정이 훈훈한 외모의 남자 후배 어깨에 기댔다.고현정은 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 고현정은 장동윤의 어깨에 살포시 기대고 있는 모습. 특히 두 사람은 무려 21세의 나이 차이를 뛰어 넘고 한 작품에서 호흡을 맞추게 돼 눈길을 끌었다.앞서 고현정은 지난달 자신의 SNS에 "포스터 촬영했어요!!"라는 문구와 함께 배우 이엘, 장동윤과 식사 자리를 갖는 사진을 업로드하며 친분을 드러내기도 했다.오는 9월 방영될 '사마귀 : 살인자의 외출'은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr