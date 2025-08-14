사진=김승혜 SNS

코미디언 김승혜가 신생아와 나란히 했다.김승혜는 지난 13일 자신의 인스타그램에 "와후후후후후후😍 우리집에 빵글이 공주가 태어났어요🎉"라며 "완전 신기신기! 그럼 나 이제 고모가 된 거야? 마지막 사진 너무 귀여움!! 꼭 보세요~~❤️❤️❤️"라는 글과 함께 여러 장의 사진들과 하나의 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에는 김승혜가 이제 막 태어난 신생아와 함께 인증샷을 찍으며 출산을 기뻐하고 있는 모습. 이같은 김승혜의 소식에 개그맨 윤효동 등 여러 동료들이 축하 댓글을 남겨 눈길을 끌었다.한편 김승혜는 1987년생으로 동갑내기인 개그맨 김해준과 지난해 10월 13일 백년가약을 맺은 따끈따끈한 신혼이다. 아직 두 사람 사이 자녀는 없다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr