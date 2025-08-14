사진=박보검 SNS

배우 박보검이 장난기 가득한 면모를 보였다.박보검은 지난 13일 자신의 인스타그램 스토리에 "go to singapore"이라는 짧은 문구와 함께 하나의 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 박보검이 출국을 위해 비행기에 탑승한 모습. 특히 박보검은 팬들을 향해 잘 다녀오겠다는 의미의 손 인사를 건네며 필터 효과를 활용해 큰 눈과 도톰하게 변한 입술로 얼굴을 보이는 등 개구진 면모를 보여 보는 이들의 웃음을 자아냈다.한편 박보검은 최근 서울과 요코하마에서 단독 팬미팅 'PARK BO GUM 2025 FAN MEETING TOUR [BE WITH YOU]'을 성공적으로 마무리했다. 그는 싱가포르, 가오슝, 마닐라, 방콕, 홍콩, 자카르타, 마카오, 쿠알라룸푸르 등 아시아 전역에서 현지 팬들과 만날 예정이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr