사진=유튜브 채널 '규민' 갈무리

'모태솔로지만 연애는 하고싶어' 출연자 하정목이 근황을 전했다.티빙 연애 프로그램 '환승연애2' 출연자 정규민의 유튜브 채널에는 '본인이 직접 밝히는 모솔연애 비하인드'라는 제목의 영상이 올라왔다.이날 영상에는 넷플릭스 '모태솔로지만 연애는 하고싶어'의 현규, 정목, 재윤이 출연했다.이 가운데 하정목은 "숨어 다니고 있었다"고 근황을 밝혔다. 그는 "집에서 에어컨 틀고 하루 종일 누워있었다. 학교를 가야 해서 학교 갈 날만 기다리고 있다"고 했다. 정규민은 "어떡해. 학교 가면 더 힘들 텐데"라며 걱정을 내비쳤다.하정목은 "그래서 자퇴를 해야 하나 했는데. 막 학기라 어떻게 할 수가 없다"라고 말했다. 정규민은 "학교 가면 다 쳐다볼 거다. 출석 부를 때 '하정목' 하면 전부 다 쳐다볼 거다"라고 했고, 이를 들은 정목은 질색해 웃음을 자아냈다.앞서 하정목은 프로그램에 출연하는 동안 여성 출연진 이도를 향한 태도 논란으로 비난의 중심에 섰다. 그는 SNS에 장문의 사과문을 올렸으며, 최종 커플이 됐던 박지연과는 이별했다고 밝혔다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr