김지원, 우아한 백미녀 vs 매혹적 흑미녀

사진제공=스톤헨지

김지원이 우아하고 고상한 매력을 뽐냈다.주얼리 브랜드 스톤헨지는 14일 2025년 가을 시즌을 맞아 전속 모델 김지원과 함께한 'Every Moment With U' 화보를 공개했다.이번 캠페인에서는 흑과 백의 절제된 조화로움 안에서 김지원의 우아한 매력과 아름답게 빛나는 주얼리가 어우러져 임팩트 있는 비주얼을 완성했다.공개된 화보 속 김지원은 세련되고 깊이 있는 분위기로 우아한 곡선과 볼륨감 있는 실루엣, 그리고 고급스러운 주얼리를 소화했다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr