'악마가 이사왔다' 임윤아의 연기 변신이 관객들에게 뜨거운 반응을 얻고 있다.임윤아는 영화 '악마가 이사왔다'에서 낮에는 정셋빵집을 운영하고 새벽에는 악마로 깨어나는 '정선지' 역을 맡아 섬세한 표정 변화부터 말투, 웃음소리, 행동 하나하나까지 차별화한 입체적인 표현력으로 극의 몰입도를 높였다.임윤아는 이번 작품에서 자유롭고 과감한 연기로 그동안 선보였던 캐릭터와는 또 다른 신선한 매력을 발산한 것은 물론 코믹, 판타지, 힐링을 아우르는 폭넓은 장르 스펙트럼을 입증하며 호평을 이끌고 있다.임윤아는 지난 13일 롯데시네마 월드타워점에서 진행된 GV(관객과의 대화)에 참석해 관객들과 직접 소통하며, 캐릭터 준비 과정부터 작품 비하인드까지 어디서도 듣지 못한 특별한 이야기를 전했다. 그는 정선지 역을 표현한 과정에 대해 "제가 생각하는 선지라는 모습에 자신감을 갖고 후회 없이 마음껏 표현해 보려고 했다"며 "감독님께서 시범을 많이 보여주시고 긴장도 풀어주셔서 더 표현할 수 있었다. 감독님께 의지가 많이 됐던 현장"이라고 말했다.오는 15일 CGV 용산아이파크몰점에서는 '악며들기 상영회에 참석, 영화 상영 후 관객 한 명, 한 명의 손을 맞잡고 인사를 전하며 홍보 요정으로서의 활약을 이어갈 예정이다.임윤아가 출연하는 영화 '악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지와 이를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현 분)의 고군분투를 담은 악마 들린 코미디로, 전국 극장에서 상영 중이다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr