프리미엄 골프웨어 브랜드 더 시에나 라이프가 공식 SNS 채널을 통해 더 시에나 벨루토CC(구, 세라지오)에서 촬영한 대세 배우 이민정과의 촬영 현장 티저를 공개하며, 오는 FW25 컬렉션 론칭을 알렸다.
공개된 사진 속 이민정은 세련된 이탈리안 감성과 고급스럽고 편안한 소재와 디자인을 겸비한 더 시에나 라이프의 FW25 컬렉션을 입고, 수려한 골프장 풍경과 함께 세련되면서도 밝은 이미지를 선보였다.
실제 골프를 즐기는 골퍼다운 자연스러운 포즈와 활동성 있는 스타일로 프리미엄 라이프스타일 골프웨어의 매력을 완벽히 소화했다. 더 시에나 라이프 FW25 컬렉션은 브랜드 론칭 당시의 초심을 담아, 골프와 라이프를 어우르는 다양한 스타일을 제안한다. 특히 고급스러움과 페미닌한 감성을 믹스한 ‘네오 클래식 골프 & 리조트 웨어’ 라인은 캐시미어 스웨터, 트위드 셋업, 비즈 포인트 맨투맨 셔츠, 섬세한 디테일의 아우터 등으로 구성됐으며, 아이보리·골드·핑크·올리브 컬러를 메인으로 한 럭셔리 라인이다.
이번 화보 촬영이 진행된 더 시에나 벨루토CC(구, 세라지오)는 명품 코스와 품격 있는 클럽하우스를 통해 고급 골프웨어와의 조화로움을 한껏 선보였다. 더 시에나 라이프가 추구하는 세련된 골프 라이프스타일과도 맞닿아 있어, 이번 FW25 시즌의 브랜드 이미지를 한층 돋보이게 했다.
더불어 더 시에나 벨루토CC(구, 세라지오)는 최근 클럽하우스 리뉴얼을 통해 프리미엄 골프 문화 확산에 박차를 가하고 있다.
배우 이민정과 촬영한 더 시에나 라이프 FW25 제품은 8월 말부터 전국 주요 백화점, 청담 직영점, 신라호텔, 더 시에나 제주CC 및 프로샵에서 순차적으로 만나볼 수 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
공개된 사진 속 이민정은 세련된 이탈리안 감성과 고급스럽고 편안한 소재와 디자인을 겸비한 더 시에나 라이프의 FW25 컬렉션을 입고, 수려한 골프장 풍경과 함께 세련되면서도 밝은 이미지를 선보였다.
실제 골프를 즐기는 골퍼다운 자연스러운 포즈와 활동성 있는 스타일로 프리미엄 라이프스타일 골프웨어의 매력을 완벽히 소화했다. 더 시에나 라이프 FW25 컬렉션은 브랜드 론칭 당시의 초심을 담아, 골프와 라이프를 어우르는 다양한 스타일을 제안한다. 특히 고급스러움과 페미닌한 감성을 믹스한 ‘네오 클래식 골프 & 리조트 웨어’ 라인은 캐시미어 스웨터, 트위드 셋업, 비즈 포인트 맨투맨 셔츠, 섬세한 디테일의 아우터 등으로 구성됐으며, 아이보리·골드·핑크·올리브 컬러를 메인으로 한 럭셔리 라인이다.
이번 화보 촬영이 진행된 더 시에나 벨루토CC(구, 세라지오)는 명품 코스와 품격 있는 클럽하우스를 통해 고급 골프웨어와의 조화로움을 한껏 선보였다. 더 시에나 라이프가 추구하는 세련된 골프 라이프스타일과도 맞닿아 있어, 이번 FW25 시즌의 브랜드 이미지를 한층 돋보이게 했다.
더불어 더 시에나 벨루토CC(구, 세라지오)는 최근 클럽하우스 리뉴얼을 통해 프리미엄 골프 문화 확산에 박차를 가하고 있다.
배우 이민정과 촬영한 더 시에나 라이프 FW25 제품은 8월 말부터 전국 주요 백화점, 청담 직영점, 신라호텔, 더 시에나 제주CC 및 프로샵에서 순차적으로 만나볼 수 있다.
텐아시아 뉴스룸 news@tenasia.co.kr
ADVERTISEMENT
© 텐아시아, 무단전재 및 재배포 금지
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT