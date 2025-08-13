배우 박서준이 데뷔 14년 차를 맞아 과거 사진들을 풀었다.
박서준은 지난 12일 자신의 인스타그램에 "Debut 14주년 자축. 축하해주신 분들께 진심으로 감사드립니다"라며 "그때는 어렸고 지금은 성숙해 지는 중. 앞으로도 ing 이길 바라며☺️"라는 글과 함께 여러 장의 사진과 영상들을 게재했다.
공개된 게시물들 속에서 박서준은 뮤직비디오를 통해 얼굴을 알리기 시작했던 시절부터 본명 박용규로 촬영했을 시절까지 가감없이 오픈해 눈길을 끌었다.
한편 박서준은 JTBC 새 드라마 '경도를 기다리며'를 차기작으로 선택해 팬들과 만날 예정이다. 해당 드라마는 스무 살, 스물여덟 두 번의 연애를 하고 헤어진 이경도(박서준 분)와 서지우(원지안 분)가 불륜 스캔들 기사를 보도한 기자와 스캔들 주인공의 아내로 재회해 짠하고 찐하게 연애하는 로맨틱 코미디다. 정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr
