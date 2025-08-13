사진=엄정화 SNS

가수 겸 배우 엄정화가 퇴근길마저 세련된 스타일을 보였다.엄정화는 13일 자신의 인스타그램에 "'금쪽같은 내 스타' 제작발표를 마치고 퇴근길! '금쪽같은 내 스타' 기대해주세요!!"라는 문구와 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 엄정화는 카키색 롱 코트에 스웨이드 재질의 가방을 착용한 채 스케줄을 마치고 퇴근하는 모습. 특히 엄정화는 제작발표회 코디를 완성해준 스타일리스트 한혜연을 언급했다. 이에 한혜연 역시 "언니♥"라고 댓글을 남기며 애정을 드러내 훈훈함을 자아냈다.한편 엄정화가 출연하는 지니 TV 오리지널 드라마 '금쪽같은 내 스타'는 대한민국 최고의 톱스타가 하루아침에 평범한 중년 여성이 된 후 펼쳐지는 눈물 콧물 휘날리는 세월 순삭 로맨틱 코미디 작품이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr