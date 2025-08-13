사진=추성훈 유튜브

격투기 선수 겸 방송인 추성훈이 딸 사랑이의 모델 도전을 응원했다.12일 추성훈의 유튜브 채널에는 '50살 아조씨의 홋카이도 캠핑카 도전기(ft. 집 나가면 고생)'이라는 제목의 영상이 게재됐다.이날 추성훈은 캠핑카를 타고 삿포로 여행 중 딸 사랑이의 모델 도전에 대해 이야기했다.추사랑은 최근 ENA 예능 프로그램 '내 아이의 사생활'에서 모델 오디션에 도전했다. 해당 방송을 봤다고 밝힌 추성훈은 "많이 컸더라. 팔이 진짜 길어서 좋다. 진짜 모델한다고 하면 가능성이 있을 것 같다. 본인 판이고, 사랑이 의사를 존중한다"고 말했다.추성훈은 여전한 '딸 바보' 면모를 드러냈다. 그는 휴대폰에 저장된 사랑이 최근 사진을 보여주며 "이제 아기 느낌이 아닌 것 같다"고 전했다.사진 속 사랑이는 170cm 우월한 키에 미니 원피스를 입은 모습으로 눈길을 끌었다. 제작진은 "완전 하이틴이다. 곧 남자친구도 생기고 형님한테 반항하겠다"고 말했고, 추성훈은 "그런 시기가 오겠지"라며 아쉬움을 드러냈다."사랑이가 또래에 비해 착한 것 같다. 그 나이에 형님 뽀뽀도 받아주잖냐"는 제작진의 말에 추성훈은 "외국 학교를 다니니까 약간 그런 것 같다. 외국인 친구들이 많아서. 우리나라나 일본에서는 잘 안 그러니까"라고 이야기했다.한편, 추성훈은 캠핑카에 대한 로망을 드러냈다. 그는 "일본에서 캠핑이 유행 중이다. 캠핑카 사려고 보고 있다"며 재력을 드러냈다. 최근 그는 방송에서 블랙카드와 현찰 1500만원 소지로 화제가 된 바 있다.또 추성훈은 PPL를 위해 샤워신을 공개했다. 상의 탈의 후 하체에 수건을 돌려 묶은 그는 열심히 씻는 모습으로 웃음을 자아냈다. 더불어 프라이빗 온천을 즐기면서 자연을 향해 수건을 오픈해 폭소케 했다.김은정 텐아시아 기자 eun@tenasia.co.kr