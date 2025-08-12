/사진 = 지니뮤직

KT지니뮤직(대표 서인욱)은 올해 상반기 연결기준 실적을 잠정 집계한 결과 매출액 1428억원, 영업이익 91억원을 달성했다고 12일 공시했다.KT지니뮤직 2분기 매출액은 734억원, 영업이익은 50억원을 기록하며 전분기 대비 각각 6.0%, 24.5% 증가했다. KT지니뮤직 측은 “B2B제휴 음악상품 및 MD판매 증가, 연결 자회사 KT밀리의서재 B2B2C 전자책 구독상품 판매 증가 등의 요인으로 2분기 매출액, 영업이익이 증가했다”고 설명했다.KT지니뮤직은 올해 하반기 음악플랫폼 지니 AI기반 서비스 고도화, 공연사업 수익 향상, 버추얼 IP사업 협력강화를 통해 지속적인 실적 향상을 도모해나갈 계획이라고 덧붙였다.최지예 텐아시아 기자 wisdomart@tenasia.co.kr