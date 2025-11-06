사진=SBS

배우 표예진이 '모범택시3' 방영을 앞두고 한층 스펙터클해진 '액션 고은'의 활약을 예고하며 이목을 끌고 있다. 앞서 2021년 방송된 '모범택시1'에서 안고은 역은 원래 이나은이 캐스팅됐으나, 그룹 내 왕따 논란으로 하차하면서 표예진이 새롭게 투입됐다.SBS 새 금토드라마 '모범택시3'는 동명의 웹툰을 원작으로 한 시리즈물로, 베일에 가려진 택시회사 무지개 운수와 택시기사 김도기가 억울한 피해자를 대신해 복수를 완성하는 사적 복수 대행극. 앞선 시즌이 2023년 이후 방영된 국내 지상파 및 케이블 드라마 전체 시청률 5위(21%)를 기록한 것은 물론, 지난해 아시아 최고 권위의 미디어 시상식 제28회 아시안 텔레비전 어워즈(ATA)에서 베스트 드라마 시리즈 부문 최우수 작품상 수상의 영예를 안은 바 있어, 확신의 메가 히트 IP인 '모범택시'의 새로운 시즌에 기대감이 모이고 있다.'무지개 운수'의 천재 해커, 고은 역으로 인생 캐릭터를 경신한 표예진이 시즌3 전원 합류에 대한 남다른 감회를 드러냈다. 표예진은 "시즌2가 끝날 때쯤부터 이번 시즌에 관해 물어보시는 분들이 많았다. 덕분에 '모범택시'에 보내주시는 성원과 사랑을 크게 느끼고 있다. 다양한 콘텐츠들이 쏟아지는 시기에 많은 관심을 받으며 시즌을 이어올 수 있다는 점에 늘 감사한 마음뿐이다"라며 "무지개 운수의 모든 멤버가 다 함께 돌아와 시청자분들께 인사드릴 수 있어 더더욱 행복하다"라고 설렘을 전했다.표예진은 시즌3까지 뜨거운 사랑을 받은 데 대해 "끝도 없이 사건 사고가 일어나는 현실이 슬프지만, 이와 대비되는 '모범택시'를 보시면서 잠시나마 속 시원해하시고 보다 나은 내일을 희망하실 수 있어 다행이라 생각한다. 이제는 무지개 운수가 무얼 해도 응원해 주시는 것 같아 더 든든한 마음으로 촬영하고 있다. 진심으로 감사드린다"라며 감사를 전했다.표예진은 2년 만에 돌아온 만큼 한층 업그레이드된 고은의 활약을 언급해 관심을 높였다. "믿어 의심치 않는 감독님과 작가님, 우리 멤버들이 있어서 걱정은 없다"라는 표예진은 "시즌3에서는 고은이의 든든한 면모를 어떻게 보여드려야 할지 고민했다. 이전 시즌처럼 고은이는 모두와 호흡이 잘 맞는 팀원이자, 말하지 않아도 먼저 준비하고 나아갈 길을 만들어주는 훨씬 듬직한 존재가 됐다고 생각한다"라며 "고은이의 멋진 액션과 활약도 만나보실 수 있으니 많은 관심 부탁드린다"라고 밝혀 기대를 모았다.무엇보다 표예진은 벌써 세 번째 시즌으로 재회한 '무지개 5인방' 이제훈(김도기 역), 김의성(장대표 역), 장혁진(최주임 역), 배유람(박주임 역)에 대한 남다른 애정을 드러냈다. 그는 "다섯 멤버가 모두 함께하는 지하 정비실 회의 신을 촬영할 때 유독 멤버들 간의 끈끈한 케미를 많이 느낀다. 사전에 의논하거나 리허설해 보지 않아도 호흡이 너무 좋다. 서로 대사를 주고받으며 장면을 풍성하게 만들어 간다는 느낌이 들 때 너무 든든하고 즐겁다"라며 물오른 이들의 팀워크를 자랑해, 더욱 폭발적인 시너지를 뿜어낼 시즌3 속 무지개 5인방의 활약은 어떨지 흥미를 고조시켰다.표예진은 앞선 시즌에서 뜨거운 호응을 얻었던 도기-고은의 관계성에 대해서도 귀띔해 이목을 집중시켰다. 극 중 도기와 고은은 동료애와 썸을 오가는 흥미로운 관계성으로 '모범택시' 세계관 속 색다른 재미를 선사하고 있다. 표예진은 "두 사람의 관계를 아껴주셔서 너무 감사하다. 여전히 고은에게 도기는 가장 믿고 의지할 수 있는 든든한 존재다. 언제나 가장 가까이에서 서로에게 힘이 되는 두 사람의 소중한 관계성도 계속 보실 수 있을 것 같다"라며 더욱 단단한 케미를 보여줄 시즌3 속 도기-고은의 관계성에 호기심이 수직으로 상승했다.마지막으로 표예진은 '모범택시'의 관전 포인트에 대해 "이전보다 스케일이 매우 커졌고, 에피소드마다 훌륭하신 배우분들이 함께해 주셔서 더욱 멋지고 풍성한 이야기로 완성된 것 같다"라고 강조했다. 특히 "'모범택시' 속 시원한 카 액션을 좋아하는 열렬한 팬으로서, 이번 시즌에서는 한층 더 화려하고 멋진 액션들을 보실 수 있다. '모범택시3'에서 펼쳐질 다채로운 액션 장면들에 대해 저 역시 기대가 된다"라고 말해 더욱 다이내믹해진 '모범택시3'표 액션에 대한 궁금증을 증폭시켰다.또한 오랜 시간 기다려온 팬들에게 감사를 전한 표예진은 "여러분들의 기다림에 보답할 수 있도록 모두가 최선을 다해 촬영하고 있다. 저희 드라마와 함께 시원한 금, 토를 보내셨으면 좋겠다. 5283 운행 곧 시작합니다!"라며 시그니처 멘트로 마무리해 기대감을 한층 끌어올렸다.'모범택시3'는 11월에 처음 방송될 예정이다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr