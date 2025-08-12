사진=텐아시아DB

'악마가 이사왔다' 이상근 감독이 안보현을 칭찬했다.최근 서울 소격동의 한 카페에서 영화 '악마가 이사왔다'의 이상근 감독을 만났다.'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아 분)를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현 분)의 고군분투를 담은 코미디.이 감독은 앞서 열린 기자간담회에서 안보현에게서 자신과 닮은 점을 봤다고 말한 바 있다. 이에 대해 이 감독은 "MBTI가 INFJ로 같다는 얘기였다. 지금은 보현 씨가 MBTI가 조금 바뀌었다고 하더라"며 웃음을 터트렸다.이 감독은 안보현에 대해 "처음 봤을 때 이렇게 큰 사람이 있나 싶었다. '알파메일'이다. 나도 저렇게 태어났으면 좋겠다 싶더라"며 칭찬했다. 이어 "표현하고 싶은 표정, 삶에 대해 말하면 쉽게 이해하더라. '파이터' 같은 줄 알았는데 내면에 '고양이'가 한 마리 있더라. 잘 이해해서 소통하기 편했다"며 "INFJ가 그렇다. 배려심이 있다. 서로의 얘기를 빠르게 습득했다"고 말했다.'악마가 이사왔다'는 13일 개봉한다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr