'악마가 이사왔다' 이상근 감독이 안보현을 칭찬했다.
최근 서울 소격동의 한 카페에서 영화 '악마가 이사왔다'의 이상근 감독을 만났다.
'악마가 이사왔다'는 새벽마다 악마로 깨어나는 선지(임윤아 분)를 감시하는 기상천외한 아르바이트에 휘말린 청년 백수 길구(안보현 분)의 고군분투를 담은 코미디.
이 감독은 앞서 열린 기자간담회에서 안보현에게서 자신과 닮은 점을 봤다고 말한 바 있다. 이에 대해 이 감독은 "MBTI가 INFJ로 같다는 얘기였다. 지금은 보현 씨가 MBTI가 조금 바뀌었다고 하더라"며 웃음을 터트렸다.
이 감독은 안보현에 대해 "처음 봤을 때 이렇게 큰 사람이 있나 싶었다. '알파메일'이다. 나도 저렇게 태어났으면 좋겠다 싶더라"며 칭찬했다. 이어 "표현하고 싶은 표정, 삶에 대해 말하면 쉽게 이해하더라. '파이터' 같은 줄 알았는데 내면에 '고양이'가 한 마리 있더라. 잘 이해해서 소통하기 편했다"며 "INFJ가 그렇다. 배려심이 있다. 서로의 얘기를 빠르게 습득했다"고 말했다.
'악마가 이사왔다'는 13일 개봉한다.
김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr
