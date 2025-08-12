앰퍼샌드원 나캠든/ 사진 제공=FNC

앰퍼샌드원 김승모/ 사진 제공=FNC

앰퍼샌드원 마카야/ 사진 제공=FNC

그룹 앰퍼샌드원이 음악방송에서 1위를 차지하면 다 함께 번지 점프를 하겠다고 했다.앰퍼샌드원은 12일 서울 강서구 스카이아트홀에서 미니 3집 '라우드 앤 프라우드'(LOUD & PROUD) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이날 멤버들은 새 앨범을 통해 내고 싶은 성과를 밝혔다. 나캠든은 "신곡 활동으로 음악방송 1위를 꼭 해보고 싶다"고 목표를 전했다. 그는 "제가 사실 고소공포증이 있는데, 1위를 하면 불량 천사 콘셉트에 맞게 천사 날개를 달고 번지점프를 하겠다"고 약속했다. 이어 "고도는 웬만하면 낮은 곳으로 하고 싶다"이라고 말해 웃음을 자아냈다. 나캠든은 "다 함께 할 것"이라고 덧붙여 멤버들을 깜짝 놀라게 했다.김승모는 "이번 큰 변화를 통해서 대중에게 앰퍼샌드원이라는 이름을 더 각인시키고 싶다. 그럼으로써 앰퍼샌드원이라는 이름이 더 익숙해질 수 있도록 더 열심히 노력하겠다"고 말했다. 마카야는 "'앰퍼샌드원이 드디어 맞는 옷을 입었구나'라는 말을 듣고 싶다. 지금까지 수많은 콘셉트를 소화했는데, 이번 콘셉트가 멤버들에게 제일 잘 맞는다고 생각한다"고 덧붙였다.타이틀곡 '그게 그거지 (That's That)'는 중독성 강한 색소폰 라인과 다이내믹한 멜로디가 돋보이는 트랩과 래칫 장르가 결합된 힙합 댄스곡이다. 가사에는 달갑지 않게 보는 시선들을 신경 쓰지 않고 우리만의 길을 만들어 가다 보면, 한계를 넘어 원하는 것을 이룰 수 있다는 메시지를 자신감 있게 표현했다.이 외에도 펑키한 스타일의 팝 댄스곡 '삐걱삐걱 (Seesaw)', 날카로운 리듬에 팝 요소와 하이브리드 트랩을 결합한 '겟 페이머스'(Get Famous), 강렬한 보컬의 에너지가 매력적인 '길을 비켜 (Move Out)', 위트 넘치는 멜로디가 생동감을 더해 주는 하우스 팝 댄스곡 '일냈어 (Did It)', 라틴 장르의 'I’m Down'까지 총 6곡이 수록됐다. 나캠든과 마카야는 전곡 작사에 참여해 한층 성장한 음악적 역량을 입증했다.앰퍼샌드원의 미니 3집 '라우드 앤 프라우드'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr