앰퍼샌드원 브라이언/ 사진 제공=FNC

앰퍼샌드원 윤시윤/ 사진 제공=FNC

앰퍼샌드원 최지호/ 사진 제공=FNC

그룹 앰퍼샌드원이 새 앨범을 터닝포인트로 삼는다.앰퍼샌드원(AMPERS&ONE)은 12일 서울 강서구 스카이아트홀에서 미니 3집 '라우드 앤 프라우드'(LOUD & PROUD) 발매 기념 미디어 쇼케이스를 열었다.이번 앨범은 지난 4월 발매한 '킥 스타트'(Kick Start) 이후 4개월 만에 선보이는 신보다. '라우드 앤 프라우드'에는 세상의 선입견과 기준에 흔들리지 않는 앰퍼샌드원의 태도가 담겼다.최지호는 "완전히 색다른 컨셉으로 컴백했다. 여러모로 도전을 많이 했다"고 말했다. 윤시윤도 "'킥 스타트'와는 또 다른 스타일의 곡이다. 비주얼적으로도 실력적으로도 멤버들 모두 성장하고 멋있어졌다"며 자신감을 내비쳤다.브라이언은 "이번 앨범이 저희 팀의 터닝포인트다. 지금까지 청량한 곡도, 멋있는 노래도 많이 했지만 이번에는 사운드가 좀 더 강해지고 힙합 스타일의 곡이다. 이런 모습을 처음 보여주기 때문에 조금 긴장되지만 열심히 준비했다"고 밝혔다.타이틀곡 '그게 그거지 (That's That)'는 중독성 강한 색소폰 라인과 다이내믹한 멜로디가 돋보이는 트랩과 래칫 장르가 결합된 힙합 댄스곡이다. 가사에는 달갑지 않게 보는 시선들을 신경 쓰지 않고 우리만의 길을 만들어 가다 보면, 한계를 넘어 원하는 것을 이룰 수 있다는 메시지를 자신감 있게 표현했다.이 외에도 펑키한 스타일의 팝 댄스곡 '삐걱삐걱 (Seesaw)', 날카로운 리듬에 팝 요소와 하이브리드 트랩을 결합한 '겟 페이머스'(Get Famous), 강렬한 보컬의 에너지가 매력적인 '길을 비켜 (Move Out)', 위트 넘치는 멜로디가 생동감을 더해 주는 하우스 팝 댄스곡 '일냈어 (Did It)', 라틴 장르의 'I’m Down'까지 총 6곡이 수록됐다. 나캠든과 마카야는 전곡 작사에 참여해 한층 성장한 음악적 역량을 입증했다.앰퍼샌드원의 미니 3집 '라우드 앤 프라우드'는 이날 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr