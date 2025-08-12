사진=텐아시아 DB, 손연재 유튜브 채널

사진=손연재 유튜브 채널

사진=손연재 유튜브 채널

전 리듬체조 국가대표 선수 손연재의 유튜브 채널이 돌연 삭제됐다가 복구됐다. 이에 대해 누리꾼들은 "갑질"이라며 분노를 표출하고 나섰다.지난 11일 손연재 유튜브 채널에는 '유튜브 커뮤니티 가이드를 위반했기 때문에 채널이 삭제됐다'는 문구가 뜨면서 모든 영상들이 채널에서 사라졌었다."누군가 신고했나", "위반 사항이 뭐였지?" 등 채널이 삭제된 이유에 대한 누리꾼들의 온갖 추측이 이어졌다. 이후 하루 만인 12일 오전 영상들이 다시 올라오면서 상황은 정리 및 채널도 정상 복구됐다.이에 손연재 유튜브 제작진은 게시물을 통해 "지난 11일 오후 채널이 갑자기 삭제되는 일이 있었다"며 "제작진이 즉시 상황을 확인하고 유튜브에 이의신청을 제출했다"고 밝혔다.제작진은 "재검토 결과 커뮤니티 가이드 위반이 전혀 없다는 공식 확인을 받았다"며 "채널은 이미 완전하게 정상 복구된 상태다. 걱정과 불편을 끼쳐드린 점 진심으로 사과드리며 기다려주시고 걱정해 주신 모든 분께 깊은 감사의 마음을 전한다"고 했다.그러나 누리꾼들은 이를 두고 유튜브의 갑질이라며 분노를 드러냈다. 한 누리꾼은 "어떤 가이드를 위반했다고 판단했는지까지 알려줘야 하는 거 아니에요? 그냥 '다시 보니 아니네~ 복구해줄게~'이러면 끝인 건지 참나"라고 비난했다.다른 애청자들도 "유튜브 너무하네. 갑자기 삭제되는 바람에 손연재 님 이미지 안 좋게 됐을 수도 있는데 그 책임은 어떻게 질 겁니까", "팬들은 밤새 기사 찾아보고 걱정하며 시간 보냈을 텐데 그 책임을 어떻게 질 거냐. 입장문에서도 왜 이런 실수를 한 건지 설명도 없고 어이없다"고 비판했다.다른 누리꾼들 역시 "유튜브 갑질이 대단하다. 아무런 확인 절차도 없이 갑자기 채널 삭제 시켜놓고 이의 신청 받아 조사해 보니 위반 사항 없다 하면 끝인가?", "귀엽기만 했는데 뭘 보고 그런 판단이 가능한 거야" 등의 비난의 목소리를 냈다.한편 유튜브는 손연재 채널 제작진이 이의신청을 제출하자 "재검토 결과 커뮤니티 가이드를 위반하지 않은 채널로 확인됐습니다. 유튜브의 목표는 유튜브를 모든 사용자에게 안전한 공간으로 만드는 것입니다. 이러한 노력을 기울이는 과정에서 간혹 실수가 발생하기도 합니다. 실수로 불편을 끼쳐드려 사과드리며, 잘못된 조치에 대해 알려주셔서 감사힙니다"라고 적었다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr