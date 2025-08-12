스트레이 키즈 창빈/ 사진 제공=JYP

그룹 스트레이 키즈(Stray Kids) 창빈이 생일을 맞이해 의미 있는 나눔을 실천했다.창빈은 지난 11일 자신의 생일을 맞이해 삼성서울병원에 1억 원을 기부했다. 이번 기부금은 경제적 여건으로 치료에 어려움을 겪는 취약계층 소아청소년 환아의 수술비와 치료비, 심리적 안정을 돕는 프로그램에 사용될 예정이다.창빈은 "생일을 맞아 팬 여러분의 사랑에 보답하고 아이들에게 작은 희망을 전할 수 있어 더없이 감사한 마음입니다. 저의 마음이 아이들의 회복과 건강한 성장에 보탬이 되기를 바랍니다"라고 소감을 밝혔다.삼성서울병원 관계자는 "창빈 씨의 따뜻한 마음과 1억 원의 기부금이 환아와 가족들에게 큰 힘이 될 것"이라며 "기부금은 아이들의 치료와 회복을 위해 소중히 사용하겠다"고 말했다.창빈은 꾸준한 나눔과 선행을 실천하며 선한 영향력을 펼치고 있다. 2025년 경남·경북 지역의 산불 피해 복구 지원을 위해 스트레이 키즈 멤버들과 함께 희망브리지(전국재해구호협회)와 월드비전에 기부했으며, 2023년에는 튀르키예·시리아 대지진 긴급구호에 써달라며 국제구호단체 '더프라미스'에 후원해 '아너스클럽'으로 위촉됐다.창빈이 속한 스트레이 키즈는 최근 전 세계 34개 지역 54회의 자체 최대 규모 월드투어 '도미네이트'를 마쳤다. 이어 오는 22일 약 2년 만의 정규 앨범 '카르마'(KARMA)와 타이틀곡 '세리머니'(CEREMONY)를 발매한다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr