사진=덱스 SNS

사진=마동석 SNS

방송인 덱스가 배우 마동석을 만났다.덱스는 지난 10일 자신의 인스타그램에 "포옥..💙 소녀가 되...👊💛"라는 짧은 문구와 함께 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에는 덱스가 마동석의 품에 안겨 수줍은 미소를 발산하고 있는 모습. 특히 특전사 출신인 덱스는 마동석 옆에 한없이 귀여운 면모를 보여 보는 이들의 미소를 자아냈다.마동석 역시 별다른 멘트 없이 자신의 SNS 스토리에 덱스와 찍은 사진을 게재하며 남다른 아우라를 뽐냈다.한편 마동석은 오는 23일 KBS2 '트웰브'를 통해 오랜만에 안방을 찾는다. '트웰브'는 동양의 12지신을 모티브로 했다. 인간을 수호하기 위해 인간의 모습으로 살아가고 있는 12천사들이 악의 무리에 맞서는 전투를 그린 액션 히어로물이다.덱스는 양부모에게 버려진 후, 죽음의 문턱에서 가까스로 살아남은 아이들의 처절한 생존과 복수를 그린 액션 스릴러 ENA 월화드라마 '아이쇼핑'에 출연 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr