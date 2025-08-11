사진=청담동 헤어숍 에이바이봄 공식 SNS

배우 하지원이 청담동에서 포착된 근황으로 눈길을 끌었다.지난 10일 청담동 헤어숍 에이바이봄 공식 계정에는 하지원의 헤어 스타일링 영상이 게재됐다.영상 속 하지원은 원숄더 상의에 청바지를 매치한 차림으로 등장했다. 우아하게 연출된 헤어와 변함없는 동안 미모가 시선을 모았다.헤어를 담당한 이사는 "하지원 헤어. 울 언니는 세월을 거꾸로 가고 있나", "언니의 얼굴이 다한 건지 제가 머리를 최고로 예쁘게 해드린 건지, 미쳤다! 너무 예뻐!"라는 글을 남기며 감탄했다.하지원은 지난해 MBC '마사지로드' 진행을 맡았고, 2022년에는 KBS 2TV '커튼콜'에 출연했다. 현재 차기작으로 드라마 '클라이맥스'를 준비 중이다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr