사진=유리 SNS

그룹 소녀시대 멤버 유리가 근황을 전했다.유리는 지난 10일 자신의 인스타그램 스토리에 별다른 멘트 없이 한 장의 사진을 게재했다.공개된 사진 속에서 유리는 몸매를 관리하기 위해 헬스장에 출석한 모습. 특히 유리는 배우 한채아와 닮을꼴 얼굴을 보여주고 있어 눈길을 끌었다.한편 2007년 SM엔터테인먼트 걸그룹 소녀시대로 멤버로 데뷔한 유리는 최근 디즈니+의 오리지널 예능 '더 존: 버텨야 산다 시즌 3'에 출연해 빛나는 존재감을 보여줬다. 그는 올해 상반기 개봉한 영화 '돌핀'에서도 주연을 맡았으며, 지난 5일에는 소녀시대 데뷔 18주년을 기념하기도 했다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr