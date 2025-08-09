슈, BJ 노출 논란·도박 연루 해명했다…빚 2억5천은 남편이 대리 변제[TEN이슈]

사진 제공=SES 슈

그룹 S.E.S 슈가 원정 도박, BJ 활동 등 각종 논란에 해명했다. 또한 남편 임효성은 슈의 채무를 대리 변제해줬다고 밝혔다.8일 슈의 유튜브 채널 '인간 That's 슈'에는 '논란의 그 사건..오늘 다 말하겠습니다(최초 공개)'라는 영상이 게시됐다.슈와 임효성은 제작진을 만나러 식당에 갔다. 슈는 "속에 있는 걸 말할 기회도 없었고 그냥 도망다녔다"라고 털어놓았다. 슈는 BJ 방송 논란과 도박 연루, 마카오 외환법 위반 사건 등 여러 논란에 대해 직접 해명하기 시작했다.슈는 "돈을 줘야 하는 상황이었는데, 그때 마침 BJ 접외가 들어왔다. 노출 등 그게 이슈화됐다. 그렇게 나올 줄 몰랐다. 제 채널은 팬들과 이야기 못 했던 것들을 하려고 했는데, 첫 방송에 제가 옷을 잘못 골랐다"라고 말했다. 당시 슈는 가슴 부분 트임이 있는 니트를 입었다. 그는 "첫 방송에 옷을 제가 얼마나 많이 고민했겠나. 그때 한창 트렌드가 컷아웃이었다. 근데 그 조명에 그 카메라 앞에 서니 잘못 보여지더라. 엄청 후회했다"고 설명했다.또한 "별풍선을 받거나 이런 게 아니었다. 제가 원하는 방송은 그런 게 아니었다. 팬들은 알 거다. 소통하면서 많이 웃었다"고 당시를 떠올렸다. 그러면서 "나는 거기에서 계약금을 받기도 했고, 이 돈으로 해결해야 될 게 있었다. 계약금이 있으면 분명 안 좋은 것도 있다. 근데 나한테 선택권이 없었다. 계약금 받아서 일단 급한 불부터 끄고 내 방송은 내가 잘 만들면 되지 생각했다"고 말했다.슈는 도박 논란에 대해서도 고백했다. 그는 "라스베이거스에 행사가 있어서 갔는데, 거기 어떤 분이 있었다. 영어도 잘하고 예쁘게 생겼고 한국어도 잘 하더라. 이 분이 '언니 밥 먹으러 와', '언니 같이 뭐 하자' 이런 게 많았다. 나도 얘가 좋으니까 갔다. 그러다가 만났는데 '언니 우리 재밌는 데 갈래?' 그러더라. 주민등록증 있냐더라. 그 분한테 주민등록증 줬다. 내가 사회생활을 잘 안 해봐서 그런지 (잘 몰랐다). '언니 우리 여기서 좀 놀다가자'며 '카드 하는 곳'이라더라.옆에서 듣던 임효성은 잠시 자리에서 일어나 나가기도 했다. 임효성이 "솔직하게 전부 다 얘기해라"고 하자 슈는 "맞잖나. 솔직하게 이야기하는 거다"고 했다.슈는 "어디 전화하면 돈을 빌려주더라. 나는 그런 환경을 처음봤다. 나는 바보같이 그걸 부러워했다. 얘가 어디 전화하면 항상 돈을 갖고 오더라. 나는 이게 다 한패인지 몰랐다. 사채업자랑 그 분이 카지노에서 돈을 빌려주는 사람들과 한 크루였던 거다"라고 회상했다. 이어 "저는 조금씩 베팅했는데 이 분은 엄청 크게 하더라. 몇천씩 때려버리더라. 옆에 있는 나도 계속 돈을 따니까 판이 커졌다"며 "지옥 같은 곳이었다. 그런데 거기에 희망을 갖는 나도 웃겼다. 잃은 걸 생각 안 하고 '딸 수 있다'고 생각했다. 검사님이 완전 작업 당한 거라고 그러더라. 그런데 대중들에게 너무 알려져 있으니 자기는 외국환법관리법 위반으로 처리할 수밖에 없다더라"고 전했다.슈는 "홍콩에 간 적 있다. 거기가 라스베이거스처럼 그런 곳인 줄 몰랐다. 나는 외국환관리법으로 걸렸는데, 저는 제 통장에서 홍콩 달러를 환전했다"고 말했다. 이에 임효성은 "이체를 하더라도 신고를 무조건 해야 한다"라고 설명했다. 슈는 "나는 몰랐다. 내 돈을 내가 바꾼다는데. 이게 외국환관리법으로 걸린 거다. 결과만 보면 도박했다. 세상 물정 모르고 도박에 손대서 내가 망가진 것에 대해, 이게 인생이구나 했다"고 이야기했다.도박 중독 예방 홍보대사가 된 사연에 대해서는 "도박협회에 제가 직접 찾아가서 홍보대사 하겠다고 한다. 사실 창피하다. 그래도 그 내막을 알고 이런 걸 조심하자고 얘기할 수 있을 것 같다"고 밝혔다.슈는 "효성이한테 이렇게 제대로 얘기한 적 없다"고 털어놨다. 임효성은 "그 전에 우리가 트러블이 있어서 이 친구와 조금 떨어져 있고 싶어서 서로 별거하며 지냈다. 그런데 이 친구가 빚이 있다고 전화가 왔다. 제가 당시에 무능력했다. 운동을 갑작스럽게 은퇴하고 돈벌이도 시원찮은데 하고 싶은 건 많았다"고 회상했다.별거 중 슈에게 "빚이 있다"는 전화를 받았다는 임효성. 그는 "빚이 2억 5000만원이라더라. 제가 하루만 고민해보겠다고 하고 다음날 친구들한테 빌린 돈과 모아둔 돈으로 2억 8000만원을 바로 줬다. 애기 엄마가 집에 들어왔는데, 이미 변질돼 버린 거다. 또 1박 2일 안 들어오더라"고 이야기했다.임효성은 "아내가 죽으려고 한 적도 있다. 약을 먹고 쓰러진 아내를 업고 병원으로 달려갔다"고 밝혔다. 이어 "따로 방을 쓸 때여서 방 앞에서 걱정돼서 밤을 지새운 적도 있다"고 심정을 고백했다.슈는 "우리 애들이 이 이야기 들으면 안 되는데"라며 눈물을 쏟았다. 이어 "내가 다 망친 게 맞다. 아이들한테 너무 미안하다. 남편 덕분에 깨달음도 많았다. 이제는 열심히 살아보려고 한다"며 오열했다.슈는 2016년 8월부터 2018년 5월까지 마카오 등 해외에서 수차례에 걸쳐 수억 원대 규모의 상습 도박을 한 혐의로 2019년 2월 징역 6월에 집행유예 2년과 함께 사회봉사 명령 80시간을 선고받았다.김지원 텐아시아 기자 bella@tenasia.co.kr