/ 사진제공=티빙

배우 김유정이 故 이순재를 추모했다.최근 서울 삼청동의 한 카페에서 티빙 오리지널 '친애하는 X'의 배우 김유정과 만나 이야기를 나눴다.'친애하는 X'는 지옥에서 벗어나 가장 높은 곳으로 올라가기 위해 가면을 쓴 여자 백아진(김유정 분), 그리고 그녀에게 잔혹하게 짓밟힌 X들의 이야기다. 아름다운 얼굴 뒤에 잔혹한 본색을 숨긴 대한민국 톱배우 백아진의 파멸, 그를 지키고자 지옥을 선택한 윤준서(김영대 분)의 사랑을 담아낸 파멸 멜로 서스펜스다.인터뷰가 진행된 당일, 배우 이순재가 25일 새벽 91세로 세상을 떠났다는 소식이 전해졌다. 배우 김유정은 고인의 부음을 접하고 깊은 애도의 마음을 전했다. 그는 "공연을 보러 갔을 때 식사도 하고 인사를 드렸는데, 자리가 끝난 뒤 지방으로 이동하시면서도 차 안에서 대본을 보시는 모습을 보고 큰 존경심을 느꼈다"고 회상했다.이어 김유정은 "늘 후배들에게 좋은 본보기가 되어주시고 연기를 가르쳐주신 모습이 떠오른다. 같은 시대에 함께 활동하며 연기할 수 있었다는 것만으로도 큰 영광이었다"고 추모의 마음을 밝혔다.김세아 텐아시아 기자 haesmik@tenasia.co.kr