TWS, 청량 에너지로 올가을 한강변 물들인다…"아타에서 만나" [ATA프렌즈]

TWS(투어스) / 사진제공=플레디스

선선한 가을날을 아름답게 장식할 'ATA 페스티벌 2025' 출연진을 낱낱이 살펴봅니다. 페스티벌 라인업 제대로 알고 즐기기, 준비됐나요?그룹 TWS(투어스)가 'ATA(Asia Top Artist) 페스티벌 2025' 출연을 앞두고 "페스티벌 끝나고 먹고 싶은 음식이 있다면? 우리의 답을 들으려면 아타에서 만나"라고 말하며 행사에 대한 궁금증과 기대감을 더했다.낮 12시 텐아시아 및 ATA 페스티벌의 SNS를 통해 TWS QnA 영상이 공개됐다. 이 그룹 멤버들이 팬의 질문에 답하는 모습을 찍은 것이다. 텐아시아의 SNS 계정은 틱톡, 유튜브, 인스타그램, X에 개설돼 있다. 인스타그램에는 ATA 페스티벌 전용 계정도 있다. SNS에서 '텐아시아', '아타 페스티벌' 등을 검색하면 손쉽게 해당 계정을 찾을 수 있다.도훈은 '페스티벌하면 떠오르는 인생곡이 있냐'는 질문에 "싸이 선배님의 '챔피언'"이라고 했다. '아타 페스티벌에 참여하는 팬들이 꼭 해줬으면 하는 떼창이 있냐'는 질문에 지훈은 "저희의 데뷔곡인 '첫 만남은 계획대로 되지 않아'의 아웃트로 부분을 같이 부르고 싶다"며 웃어 보였다.TWS는 다음 달 27~28일 난지한강공원에서 열리는 글로벌 음악 축제 'ATA 페스티벌 2025' 무대에 오른다. TWS는 행사 둘째 날(9월 28일 일요일)에 나오고 같은 날 더보이즈, 배드빌런, 유니스, 피프티피프티, 크래비티, QWER, 82메이저, 하성운 등도 함께 한강변을 꾸민다. 행사 첫째 날(9월 27일 토요일)에는 십센치, 경서, 박혜원, 세이마이네임, 이무진, 잔나비, 페퍼톤스, 하이키, 황가람 등이 나온다.ATA 페스티벌은 다채로운 아티스트 라인업으로 남녀노소 누구나 즐길 수 있는 행사다. K팝 공연뿐 아니라 K푸드, K뷰티, K패션 등 다양한 한류 문화를 즐길 수 있는 자리도 마련된다. 자세한 정보는 ATA 페스티벌 공식 홈페이지(포털 사이트에서 'ATA 페스티벌' 검색)나 인스타그램(@ata_festival_official)을 참조하면 된다.올해 성인이 된 2006년생은 정부가 제공하는 '청년문화예술패스'를 통해 ATA 페스티벌을 사실상 공짜로 볼 수도 있다. 청년문화예술패스는 연 최대 15만원의 공연·전시 관람비를 정부가 지원하는 것을 말한다. 연내 공연하는 콘서트 티켓을 예매할 때 사용할 수 있기 때문에 ATA 페스티벌도 지원 대상이다. 자세한 내용은 청년문화예술패스 홈페이지(포털 사이트에서 '청년문화예술패스' 검색)를 참조하면 된다.정세윤 텐아시아 기자 yoon@tenasia.co.kr