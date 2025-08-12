가수 전소미/사진제공=더블랙레이블

가수 전소미가 이번 앨범명을 '혼돈'과 연관 지어 지은 이유에 대해 이렇게 말했다. 전소미는 지난 7일 용산구에 위치한 카페에서 텐아시아와 만나 두 번째 EP 'Chaotic & Confused'(카오틱 앤 컨퓨즈드)에 관해 다양한 이야기를 나눴다.전소미는 이날 컴백에 대해 "너무 새로운 모습이라 당황하실 수 있고 색다르다 느끼실 수 있을 것 같다"며 "그게 제 확실한 목표다. 속 시원하다. 이런 모습을 하고 싶었는데 그럴 수 있을 만큼 성장한 것 같아 무척 만족스럽다"고 소감을 밝혔다.전소미는 앨범 'Chaotic & Confused'에 24살 전소미의 혼란스러움을 담았다고 고백했다. 그는 "전 지금의 상태에 맞게 솔직하게 노래한다. 혼란스러운 상황을 있는 그대로 받아들이고 작업물로 승화시킨 게 이번 앨범"이라고 밝혔다.전소미는 "중학생 때부터 활동해 왔다 보니, 새로운 모습을 보여드리고자 해도 아직 중학교 때 이미지가 남아있다. 오글거리지 않는 선에서 어떻게 중학생 이미지를 벗어던지고 아티스트로 거듭날 수 있을지 고민했다"이라고 설명했다.전소미는 이어 타이틀 곡 'CLOSER'(클로저)에 대해 "가사에서 '나를 예쁜 여자로 불러줘'라고 한다. 하지만 뮤직비디오에는 얼굴에 곰팡이가 피는 모습이 나온다"며 "이를 통해 모두가 아름답다는 메시지를 전하고 싶었다"고 했다. 그는 "앞으로 어떤 음악으로 어떤 메시지를 드릴 수 있을지 기대된다"고 덧붙였다.전소미는 'EXTRA'(엑스트라) 선공개 당시 MBC '신비한TV 서프라이즈'의 '엑스트라'로 등장했던 일에 관해 언급했다. 그는 "곡 홍보차 엑스트라를 할 수 있는 곳을 다 찾아봤다. 알바 공고도 봤다"며 "적당한 곳을 찾기가 생각보다 찾기 쉽지 않았다. 다양한 아이디어가 나왔는데 결국 '서프라이즈' 출연을 택했다"고 설명했다.이날 전소미는 데뷔 10주년을 맞이한 프로젝트 그룹 아이오아이의 재결합에 대해서도 입을 열었다. 그는 "그룹을 해체할 때 '5년 뒤 재결합하자'는 얘기가 있었다. 다들 바쁘다 보니 이를 실행하기 쉽지 않았다. 시간이 더 지나 이제 10년이 됐으니 재결합을 논의하고 있다"고 밝혔다. 그는 "내년을 염두에 두고 스케줄을 조율하고 있다. 어떻게 하면 좋은 모습을 보여드릴 수 있을까 논의하고 있다"며 흐뭇한 미소를 지었다.전소미의 'Chaotic & Confused'에는 타이틀 곡 'CLOSER'(클로저)를 비롯해 선공개 곡인 'EXTRA', 'Excapade'(에스커페이드), 'DELU'(델루), 앨범과 동명인 'Chaotic & Confused'까지 총 5곡이 실려 있다. 타이틀 곡 'CLOSER'는 스터터 하우스(Stutter House)라는 새로운 장르를 도전한 곡으로 관능적인 분위기를 가진 곡이다.전소미의 두 번째 EP 'Chaotic & Confused'는 11일 오후 6시 각종 음원 사이트를 통해 발매된다.이민경 텐아시아 기자 2min_ror@tenasia.co.kr