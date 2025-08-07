애즈원 故 이민, 분당에 빈소 마련·상주는 남편…"장례 조용히 진행"

여성 듀오 애즈원의 소속사 브랜뉴뮤직이 故 이민(46·이민영)의 부고를 알렸다.브랜뉴뮤직은 7일 "갑작스러운 비보에 유가족과 브랜뉴뮤직 모든 임직원들이 큰 충격과 슬픔에 잠겨 있다"고 밝혔다.이어 "유가족의 뜻에 따라 장례는 조용히 진행될 예정이다. 고인의 평안한 안식을 기원해주시면 감사하겠다"고 덧붙였다.故 이민은 지난 5일 숨졌다. 고인의 빈소는 경기 성남시 분당제생병원장례식장 1호실에 마련됐다. 발인은 9일 오전 5시 30분이며 장지는 용인평온의숲이다. 상주로는 남편이 이름을 올렸다.이민은 지난 6월 신곡 '축하해 생일'을 발표하며 활동을 재개했다. 앞서 5월에는 KBS 2TV 음악 프로그램 '더 시즌즈 - 박보검의 칸타빌레'에 출연, 약 3년 만에 방송 무대에 올랐다.1999년 여성 듀오 애즈원으로 데뷔한 이민은 '원하고 원망하죠', '데이 바이 데이', '천만에요', '미안해야 하는 거니' 등 다수의 히트곡을 통해 사랑받았다. 2013년에는 하와이에서 2세 연상의 한국인 회사원과 결혼했다.김지원 텐아시아 기자 one@tenasia.co.kr