사진=웨이크원

사진=Mnet

그룹 제로베이스원(ZEROBASEONE)이 역대급 글로벌 컴백쇼로 화려한 귀환을 알린다.제로베이스원(성한빈, 김지웅, 장하오, 석매튜, 김태래, 리키, 김규빈, 박건욱, 한유진)은 9월 1일(월) Mnet과 M2 유튜브 채널에서 동시 방송되는 '제로베이스원 컴백쇼 WHO MADE THIS!'를 통해 전 세계 팬들을 찾아올 예정이다.앞서 제로베이스원은 정규 1집 'NEVER SAY NEVER(네버 세이 네버)'의 수록곡 'SLAM DUNK(슬램덩크)'를 선공개하며 성공적인 컴백 예열을 마쳤다. '5연속 밀리언셀러'를 달성하며 컴백마다 K-POP 새 역사를 작성해 온 만큼 새로운 정점을 찍을 이번 정규 1집과 컴백쇼에 국내외 팬들의 관심이 쏠리고 있다.컴백 당일 방송되는 이번 컴백쇼에서는 타이틀곡은 물론, 'SLAM DUNK'를 포함한 다양한 수록곡 무대까지 최초로 공개될 예정이다. 데뷔 2주년을 맞이한 제로베이스원의 음악적 변신이 담긴 퍼포먼스는 물론, 멤버들의 색다른 매력을 엿볼 수 있는 다채로운 코너들도 준비돼 기대감을 더한다. 또한 제로베이스원의 새로운 모습을 담은 '제로베이스원 컴백쇼 WHO MADE THIS!' 공식 포스터가 공개되며 팬들의 기대감을 올리고 있다.앞서 지난해 CJ ENM 음악 부문이 소속 아티스트들의 활약에 힘입어 연간 매출 7,021억 원을 기록한 것으로 알려졌다. 그런 가운데 웨이크원 소속 그룹 제로베이스원이 국내외 팬덤을 사로잡으며 CJ ENM의 흑자 전환에 핵심적인 역할을 한 것으로 평가받았다.'제로베이스원 컴백쇼 WHO MADE THIS!'는 9월 1일(월) 오후 8시 Mnet 방송과 M2 유튜브 채널을 통해 글로벌 동시 방송된다.이소정 텐아시아 기자 forusojung@tenasia.co.kr