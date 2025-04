사진=웬디 SNS

사진=웬디 SNS

사진=웬디 SNS

사진=웬디 SNS

사진=웬디 SNS

사진=웬디 SNS

SM엔터테인먼트에서 나와 새 둥지를 튼 그룹 레드벨벳 멤버 웬디가 달라진 분위기를 뽐냈다.웬디는 25일 자신의 인스타그램에 반짝임을 뜻하는 이모티콘과 함께 여러 장의 사진과 영상을 게재했다.공개된 게시물들 속에서 웬디는 청청 패션과 시크하면서도 고혹적인 매력을 드러내고 있는 모습. 특히 새로운 소속사에 둥지를 틀자마자 달라진 분위기를 자아내 눈길을 끌었다.앞서 지난 4일 SM엔터테인먼트는 "당사와 웬디의 전속 계약이 종료됐다"며 결별 소식을 알렸다. 다만 "레드벨벳 멤버로서 그룹 활동은 SM과 함께할 예정"이라고 말했다.이후 21일 만인 25일 소속사 어센드(ASND) 측은 "그룹 레드벨벳의 멤버 웬디가 어센드와 전속계약을 체결했다"며 "다방면에서 뛰어난 역량을 입증한 아티스트와 함께하게 돼 기쁘다"고 전했다. 그러면서 "웬디의 레드벨벳 활동도 적극 협조할 예정이다. 어센드를 믿어준 웬디가 더욱 빛날 수 있도록 최선을 다하겠다"고 밝혔다.어센드에는 그룹 프로미스나인 박지원, 백지헌, 이채영, 이나경, 송하영이 소속돼 있다.한편 웬디는 2014년 레드벨벳 멤버로 데뷔해 'Ice Cream Cake'(아이스크림 케이크), '빨간 맛 (Red Flavor)', 'Psycho'(싸이코) 등 다양한 히트곡을 냈다.지난 2021년에는 첫 번째 미니앨범 'Like Water'(라이크 워터)로 솔로 활동에 나섰으며, 2024년 3월 두 번째 미니앨범 'Wish You Hell'(위시 유 헬)을 발매했다. 이 외에 'Goodbye'(굿바이), '슬픔 속에 그댈 지워야만 해 (Because I Love You)', '나의 하루는 다 너로 가득해' 등 다수의 드라마 OST도 선보였다.현재는 SBS 파워FM '웬디의 영스트리트'의 DJ로 활동 중이다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr