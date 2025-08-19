사진=쇼리 SNS

그룹 마이티 마우스 멤버 쇼리의 딸이 김종국의 결혼 소식에 절망했다.쇼리는 지난 18일 자신의 인스타그램에 "종국 삼촌~~너뮤너뮤 축하드려욘!!❤️💕"이라는 문구와 함께 하나의 릴스 영상을 게재했다.공개된 영상 속에는 쇼리의 딸이 김종국의 결혼 기사를 접한 후 망연자실한 표정을 짓고 있는 모습. 제목에는 "뭐라고... 종국 삼촌이 장가를 간다고..."라는 문구가 적혀 보는 이들의 웃음을 자아냈다.앞서 가수 겸 방송인 김종국은 이날 오전 자신의 팬카페에 "언젠가 이런 글을 써서 올릴 날이 오지 않을까 늘 마음 속으로 준비해왔지만 막상 이렇게 글을 준비하다 보니 상상했던 것 이상으로 떨리고 긴장된다"며 "저 장가간다"고 결혼 소식을 알렸다.김종국은 "올해가 데뷔 30주년인데 만들고 싶은 앨범은 안 만들고 내 반쪽만 만들었다"며 "그래도 축하해 주시고 응원해 주시길 바란다. 많이 늦었지만 이렇게 가는 게 얼마나 다행이냐"고 너스레를 떨기도 했다.이어 그는 "잘 살도록 하겠다. 결혼식은 가까운 시일에 가능한 크지 않은 규모로 조용히 치르려 한다. 더 노력하고 열심히 사는 김종국이 되겠다"고 덧붙였다.그의 결혼 발표 이후 각종 온라인 커뮤니티에는 예비 신부의 정체를 두고 "미국 LA에 거주 중인 38세 뷰티 스타트업 운영자", "20살 연하의 유명 영어 강사 막내딸" 등 여러 추측들이 난무하고 있다.한편 쇼리는 1982년생으로, 2018년 2살 연하의 비연예인과 결혼해 2021년 태어난 딸을 슬하에 두고 있다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr