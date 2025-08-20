사진=고현정 SNS

배우 고현정이 촬영 비하인드를 공유했다.고현정은 지난 19일 자신의 인스타그램에 "살롱 더 드립 촬영했어요🤩😅 정말 즐거웠습니다🤣😎💓8월26일 업로드 됩니다🙏😎💓"라는 글과 함께 여러 장의 사진들을 게재했다.공개된 사진들 속에서 고현정은 개그우먼 장도연이 진행하는 '살롱드립2'에 출연한 후 식사를 함께 하고 있는 모습. 특히 두 사람은 14살 차이를 뛰어 넘는 귀여운 케미를 보여 보는 이들의 흐뭇함을 자아냈다.앞서 이날 '살롱드립2' 예고편에서 고현정은 "저는 부모님 두 분이 싸우는 것 같으면 '이혼하세요'라고 한다. 아니 왜 싸우고 사냐"며 소신 발언을 해 눈길을 끌었다.한편 고현정은 1995년 SBS 드라마 '모래시계'로 스타덤에 올랐지만 돌연 그해 정용진 신세계 그룹 회장과 결혼 후 연예계를 은퇴해 많은 이들에게 충격을 줬었다. 이후 슬하에 1남 1녀를 뒀으나 2003년 합의 이혼했다.고현정은 오는 9월 5일 방영될 드라마 '사마귀 : 살인자의 외출'로 시청자들과 만날 예정이다. 해당 작품은 20년 전 5명의 남자를 잔혹하게 살해해 '사마귀'라는 여성 연쇄 살인마의 경찰 아들이 '사마귀'의 범행을 모방한 사건의 범인을 잡기 위해 평생 증오해 왔던 엄마와 협력 수사하는 이야기를 그린 범죄 스릴러다.정다연 텐아시아 기자 light@tenasia.co.kr